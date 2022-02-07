«Загнать Россию в угол»: эксперты рассказали, зачем Запад эвакуирует дипломатов с Украины

Эксперты, опрошенные «Телеканалом новин 24» считают, что выезд дипломатов некоторых стран с Украины не является поводом для начала паники. И хотя рост социального напряжения является логическим следствием заявлений об отъезде дипломатов, все эти страны остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины и данные меры можно рассматривать как часть «повышения ставок» и своеобразное выдвижение ультиматума России, чтобы загнать её в угол.

Несколько стран решили забрать с Украины своих дипломатов, и данная информация создала основания для повышения социального напряжения. Эксперты рассказали «Телеканалу новин 24», почему некоторые из союзников Киева решили принять такие меры и стоит ли украинцам волноваться из-за этого.

Эксперт-американист Internews Украина Владислав Фарапонов уверен, что, принимая решение о выезде дипломатов, Белый дом исходил из соображений осторожности. По словам специалиста, подобные указания всегда дают американским гражданам в случае возникновения угрозы из-за вспышки ковида или появления других проблем такого типа. То есть это — вполне обычная, уже устоявшаяся практика.

SEO информационного агентства SvitloVezha, эксперт по информационной политике и политике США аналитического центра AD ASTRA Артур Колдомасов склонен считать эвакуацию американских дипломатических работников частью подготовленного в Вашингтоне плана. Он также напомнил о событии, которое произошло одновременно с отбытием представителей США домой, а именно о переброске дополнительных сил НАТО на восточный фланг альянса. Это может свидетельствовать о том, что в администрации Байдена знают, каким образом будет действовать Россия.

«Эвакуация дипломатов — это часть плана «повышение ставок», своеобразное выдвижение ультиматума России, чтобы загнать её в угол. Это сигнал к тому, что в Вашингтоне, вероятно, понимают, в чём дело, и знают, что делать», — отметил эксперт.

SEO аналитического центра AD ASTRA, исследователь канадского аналитического центра CGAI Тарас Проданюк, вспоминая дипломатов США, Канады, Австралии и Великобритании, обращает внимание на то, что все эти страны, когда принимали соответствующее решение, отталкивались и от определённых разведывательных данных, которыми они обмениваются в рамках формата «Пяти глаз».

«Эти страны геополитически далеко расположены от Украины. В случае реальной угрозы срочная эвакуация дипперсонала потребовала бы много времени и больших усилий. Дипломаты стран Евросоюза могут это сделать легче и быстрее», — подчеркнул Проданюк.

Эксперт указал на то, что рост социального напряжения является логическим следствием заявлений об отъезде дипломатов, но напомнил, что, несмотря на эвакуацию своих дипломатических представителей, все эти страны остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины.

Эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев отметил отсутствие каких-либо реальных оснований для волнения в связи с выездом с Украины дипломатов как США, так и Великобритании. По словам аналитика, в этой ситуации речь идёт не об эвакуации, а об обычном сокращении дипломатической миссии. Это вполне стандартная процедура, причём в отношении Украины её запускают уже не впервые.

«Сами дипломаты называют это просто сокращением миссии — drawdown. Последние разы подобное происходило во время революции достоинства и в самом начале пандемии ковида. В их понимании эвакуация — это полный выезд посольства, а этого точно не планируется. Проблема в том, что это вызвало сверхурочный общественный резонанс, и, к сожалению, потянуло очень много спекуляций», — уточнил Краев.