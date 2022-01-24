Washington Post: США отдали приказ о вывозе семей дипломатов из Киева

Госдепартамент предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину. Ведомство мотивировало своё решение «непредсказуемой» ситуацией с безопасностью в регионе и «угрозой военных действий» со стороны России, сообщает The Washington Post.
Госдепартамент предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину. В качестве причины ведомство указало «угрозу военных действий со стороны России», пишет The Washington Post.
Неключевые сотрудники американского представительства также получили разрешения вернуться на родину. Этот шаг демонстрирует растущие опасения Вашингтона относительно «неизбежного военного вторжения» Москвы, считает издание.
«Условия безопасности, особенно вдоль украинских границ, в оккупированном Россией Крыму* и на контролируемом ей востоке Украины, являются непредсказуемыми и могут резко ухудшиться, — говорится в заявлении Госдепартамента. — Граждане США, находящиеся на Украине, должны сейчас же рассмотреть возможность выезда, используя коммерческие или другие частные транспортные средства».
Пока семьи дипломатов и неключевые сотрудники посольства готовятся к отъезду, администрация Байдена раздумывает об отправке тысяч военнослужащих и техники для усиления союзников по НАТО — Польши и прибалтийских республик, что Москва рассматривает в качестве угрозы своей безопасности. Белый дом не планирует посылать войска на Украину, но там уже находится 200 военных инструкторов из США, обращает внимание The Washington Post.
Американские официальные лица отказались подробно объяснять изданию, почему приказ об отъезде был принят именно сейчас, сославшись лишь на недавний комментарий Байдена о том, что «российское вторжение может произойти в любое время». При этом чиновники признают, что им неизвестны окончательные намерения Москвы.
В Госдепартаменте подчеркнули, что посольство США в Киеве не закрывается и что Вашингтон продолжает поддерживать Украину перед лицом «российской агрессии». Вместе с тем они отказались назвать количество американских граждан, которые находятся в стране, заключает The Washington Post.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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