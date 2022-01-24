Заместитель премьера Великобритании: отправка британских войск на Украину крайне маловероятна

Вероятность отправки британских войск на Украину в случае российского вторжения «крайне мала», пишет The Independent, ссылаясь на слова заместителя британского премьера Доминика Рааба. По словам политика, в случае вторжения Россию будут ждать «жёсткие экономические последствия».

Заместитель британского премьера Доминик Рааб заявил о том, что вероятность отправки британских войск на Украину в случае российского вторжения «крайне мала», пишет The Independent. При этом Рааб подчеркнул, что в условиях вторжения Россию будут ждать «жёсткие экономические последствия».

Рааб также отметил, что считает угрозу Украине со стороны российских сил «очень значительной», и призвал президента России Владимира Путина «отступить от края». Издание напоминает, что ранее британское правительство обвинило Россию в попытках установить на Украине марионеточное правительство.

«Россию ждут очень серьёзные последствия в случае вторжения или попытки установить марионеточный режим», — приводит издание слова Рааба. Политик также отметил, что Великобритания помогала Украине укрепить свою обороноспособность путём тренировочных программ.

The Independent отмечает, что высказывания Рааба были поддержаны членами лейбористской партии Великобритании. Кроме того, глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Россию к деэскалации, заявив, что вторжение на Украину стало бы «огромной стратегической ошибкой с жёсткими последствиями».