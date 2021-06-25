Эксклюзив DT о проходе британского эсминца в Чёрном море: о рисках в Лондоне знали заранее

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выражал обеспокоенность относительно планов Министерства обороны по проходу британского эсминца HMS Defender в водах вблизи Крыма, сообщает The Daily Telegraph.

Как стало известно изданию, Рааб заранее предупредил, что «Москва может попытаться использовать в своих целях» проход корабля HMS Defender через Чёрное море по маршруту, предложенному министром обороны Беном Уоллесом.

Источники в британском оборонном ведомстве сообщили, что предложение было передано премьер-министру Борису Джонсону, за которым осталось окончательное решение. В понедельник эсминцу были переданы все инструкции.

«Спор имел место между Раабом и Уоллесом, а затем вопрос перешёл к премьер-министру, который должен был принять решение. В понедельник экипажу Defender было направлено решение о том, что он должен безопасно пройти через эти воды», — заявил анонимный источник.

Как отмечает The Daily Telegraph, обсуждение в правительстве показывает, что там определили связанные с миссией риски. При этом Лондон всё же поддержал право эсминца осуществить «законный» проход через Чёрное море, который в Москве назвали «провокацией», указав на то, что корабль зашёл в российские территориальные воды.

В Москве сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по эсминцу. В среду военный атташе Великобритании в России был вызван в Министерство обороны.

Тем не менее, по словам министра обороны Соединённого Королевства, эсминец двигался в международно признанном коридоре. Кроме того, Уоллес отверг заявления России о предупредительной стрельбе.

В свою очередь, Джонсон отметил, что эсминец HMS Defender «имеет полное право» пройти через «спорные воды вблизи Крыма». Однако премьер-министр уклонился от ответа на вопрос, санкционировал ли он миссию лично.

«Это дело Министерства обороны, но если вы хотите знать моё мнение, я считаю, что использование международных вод было совершенно уместным», — заявил Джонсон.

В правительстве также настаивают на том, что разногласий относительно предложенной миссии там не было, а все подобные предположения «безосновательны». «Мы все — одна большая счастливая семья», — приводит The Daily Telegraph слова источника в Министерстве иностранных дел Великобритании, который подчеркнул, что Рааб «поддерживает право HMS Defender на безопасный проход» через воды, которые Лондон считает украинскими.

Представитель британского правительства заявил, что маршрут корабля был спланирован уже давно и в полном соответствии с международным правом.