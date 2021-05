National Interest: мобильный российский флот способен помериться силами с НАТО

Америке и НАТО следует принять во внимание тот «пугающий» факт, что российский флот вполне способен помериться силами с Западом, предупреждает The National Interest. И хотя Россия пока имеет лишь один авианосец и гораздо меньше эсминцев, чем ВМС США, однако её ВМФ постоянно пополняется новыми мобильными единицами. Причём российские корветы и сторожевые корабли могут эффективно действовать в стратегически важных районах, которые менее доступны для более крупных кораблей НАТО, подчёркивается в статье.

Российский ВМФ вполне может помериться силами с Америкой и НАТО — и это «пугающий факт», пишет The National Interest. Причём российские корветы и сторожевые корабли могут эффективно действовать в стратегически важных морских акваториях, которые являются менее доступными для крупных и менее манёвренных кораблей ВМС США, отмечается в статье.



В составе Военно-морского флота России на данный момент имеется всего один авианосец и в три с лишним раза меньше эсминцев, чем у ВМС США, поэтому на первый взгляд может показаться, что это не представляет серьёзной опасности для кораблей США и НАТО в Чёрном море, поясняет автор. Однако этот очевидный факт не останавливает Россию, которая «открыто и настойчиво расширяет своё присутствие в Чёрном море и наращивает огневую мощь» на протяжении уже нескольких лет, говорится в статье.



В частности, неделю назад российские СМИ сообщили, что в этом году Черноморский флот РФ получит семь новых боевых кораблей. Причём и в прошлом году в состав Черноморского флота также вошли семь новых кораблей, отмечает автор. По его мнению, эта информация должна послужить для западных военных стратегов поводом для размышлений. Это маленькие — и на первый взгляд, не очень опасные корабли для огромных и современных американских ВМС, которые к тому же пользуются существенной поддержкой союзников по НАТО.



Однако российский Военно-морской флот всё равно представляет «серьёзную угрозу» , предупреждает The National Interest: «Если Россия строит новые корабли, то каких типов? И самое главное: какими системами вооружения, радиолокационными станциями и приборами обнаружения они оснащены?» — лишь точные ответы на все эти вопросы помогут НАТО понять истинные масштабы нарастающей угрозы, уверен автор.



И если сообщения СМИ о российском «головном фрегате» в составе Северного флота, который отправился в Балтийское море для проведения испытательных боевых стрельб и проверок и «первым в мире провёл испытательные пуски гиперзвуковых ракет», действительно соответствуют истине, то угрозу со стороны российского ВМФ следует считать намного более актуальной, подчёркивается в статье.



Хотя ВМФ России имеет сейчас в своём составе относительно мало авианосцев, эсминцев и прочих кораблей большого водоизмещения, он в то же время обладает 64 современными и хорошо вооружёнными подводными лодками, а также 85 корветами и 55 патрульными катерами, сообщает The National Interest. И это вызывает у западных экспертов серьёзную обеспокоенность, поскольку небольшие, быстрые и очень манёвренные патрульные катера и корветы способны создать серьёзную угрозу в важных прибрежных районах Чёрного моря, принадлежащих таким членам НАТО, как Болгария и Румыния.



Авианосцы чаще всего используются в наступательных действиях. Поэтому и единственный на данный момент российский авианосец вполне способен выступить в роли «плавучего аэродрома» в Чёрном море. А с его палубы смогут взлетать российские истребители, чтобы помешать западным кораблям осуществлять патрулирование акватории, говорится в статье.



Конечно, основная часть российского надводного флота сейчас больше подходит для обороны побережья, пишет The National Interest. При этом российские корветы с малой осадкой и сторожевые корабли могут действовать в жизненно важных районах, которые менее доступны для крупных кораблей ВМС США. И это позволяет России надёжно укрепить свою береговую оборону более скоростными, манёвренными и хорошо вооруженными корветами и патрульными катерами, заключает автор.