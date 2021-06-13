MEE: США на фоне «напряжённых» отношений с Россией отправили в Чёрное море эсминец

В акваторию Чёрного моря в пятницу вошёл американский эсминец «Лабун», пишет Middle East Eye. Как подчёркивают журналисты издания, подобный шаг Вашингтон предпринял на фоне напряжённости в отношениях с Россией — и перед саммитом НАТО.

На фоне «тлеющей напряжённости из-за действий России на Украине» в Чёрное море вошёл эсминец ВМС США, сообщает Middle East Eye со ссылкой на государственные СМИ Турции.

По информации издания, турецкие источники сообщили, что эсминец «Лабун» (USS Laboon) пересёк Босфор в минувшую пятницу — как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден проводил встречи с лидерами «Большой семёрки» на саммите клуба в Великобритании.

Как отмечают журналисты Middle East Eye, Америка регулярно отправляет в Чёрное море свои корабли, дабы продемонстрировать «поддержку Украине». В апреле Вашингтон уведомил Турцию о том, что может направить в акваторию два боевых судна в ответ на «наращивание Россией военного присутствия у границы с Украиной», однако в итоге Москва отвела войска, и корабли отправлены не были.

По данным MEE, Байден после встречи G7 должен будет отправиться в Брюссель на саммит НАТО, где скорее всего будет активно обсуждаться «российское влияние на Восточную Европу», а также — в Женеву, где проведёт встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Турция как член НАТО имеет «сложные отношения» с Украиной и Россией, пишет издание. Анкара поддерживает тесные оборонные связи с Киевом, в том числе и в рамках совместных проектов по производству беспилотников, оснащаемых украинскими двигателями, а недавно продала украинской стороне несколько дронов «Байрактар», которые «могут быть задействованы в возможной конфронтации с Москвой», пишут журналисты Middle East Eye.

Между тем, хотя Турция «в последнее время ведёт опосредованные конфликты с Россией и в Сирии, и в Ливии, и в Азербайджане», они поддерживают «дружественные отношения» — и Анкара даже приобрела у Москвы комплексы С-400, говорится в материале MEE.