CNN: США отправили Москве «решительное послание» масштабными учениями в Восточной Европе

В Восточной Европе проходят «уникальные» манёвры Североатлантического альянса Trojan Footprint, в которых участвуют 30 тыс. солдат из 26 стран, сообщает CNN. Среди прочего в учениях задействована элита американских войск — морпехи и спецназ, — которые должны показать слаженность действий союзников на фоне «растущей агрессии» России в регионе, отмечает телеканал.

В кромешной темноте черноморского склада быстро и с оружием наготове продвигается команда американских морпехов. Лазерные прицелы, незаметные простому наблюдателю, находят и поражают бойцов противника.

МОРПЕХ: Подстрелите его! Подстрелите!

ДРУГОЙ МОРПЕХ: Понял!

МОРПЕХ: Хорошо. Двинулись. Разделиться! Разделиться! Разделиться!

Сегодня мёртвые, раненые и пули — ненастоящие. Всё это — эпизод тщательно разработанных серий военных учений НАТО, в которых участвуют почти 30 тысяч солдат из 26 стран.

ДЖО ДЖАРРАД, заместитель командующего сухопутными войсками США в Европе и Африке: Это (учения. — ИноТВ), несомненно, демонстрирует всем, что у нас есть потенциал и мы можем им воспользоваться в случае необходимости.

Телеканал CNN получил эксклюзивный доступ к некоторым из самых элитных американских подразделений в мире. Они принимают участие в уникальных учениях Trojan Footprint в различных частях Восточной Европы, работая с испанскими, грузинскими, румынскими, украинскими и многими другими войсками.

Момент едва ли мог быть более напряжённым для этого региона. Недавно агрессия России усилилась. Она отправила десятки тысяч солдат и развернула большое количество техники на границе с Украиной, тем самым вызвав беспокойство о возможном вторжении и жёсткое осуждение со стороны Европы и Вашингтона. Очевидно, здесь, в Румынии, надеются, что эта демонстрация силы и сотрудничества пошлёт мощный сигнал.

ДЭВИД МУНИЗ, временный поверенный по делам посольства США в Румынии: Когда мы сильны, когда мы едины, это производит сковывающий эффект на те вещи, которые могут случиться. И таким образом мы снижаем шанс неприятностей.

АЛЕКСАНДР МАРКАРДТ, старший корреспондент CNN по национальной безопасности: Хотя Россия отвела часть войск от своей сухопутной границы с Украиной, она наращивает активность здесь, в Чёрном море. Её военные корабли проводят учения. Они доставляют беспокойство украинским судам, а также закрывают доступ к некоторым частям Чёрного моря другим иностранным кораблям.

Морские пехотинцы проводят тренировки в этих водах, в то время как украинские военные проходят учения вместе с этими американскими «зелёными беретами». Мы не можем показывать их лица.

АЛЕКСАНДР МАРКАРДТ: Вы разговариваете с солдатами из других стран, например, украинцами, румынами. На ваш взгляд, насколько важно им ощущать американскую поддержку?

АМЕРИКАНСКИЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ: Я думаю, очень важно. Это показывает, что мы настроены серьёзно, когда мы работаем в таких учениях, как Trojan Footprint. Это важно для того, что происходит в мире.

Именно поэтому эти масштабные учения проходят на море, в воздухе и на суше. Динамичная

демонстрация партнёрства и огневой мощи подчёркивает решительное послание о едином фронте в эти непростые времена.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 мая 2021 года.