ARD: послание Китаю — Япония, США и Франция начали первые совместные учения

Япония, США и Франция начали совместные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет ARD. Они проводятся на фоне обострения конфликта вокруг островов Сенкаку в Восточно-Китайском море и должны продемонстрировать силу Японии перед лицом «китайских провокаций». По мнению экспертов, активность в регионе Франции, впервые принимающей участие в манёврах, может втянуть Европу в «крупный геополитический конфликт».

Премьера: Япония, Франция и США проводят первые совместные учения — на воде, на суше и в воздухе. Основное внимание уделяется спасательным операциям при стихийных бедствиях, но некоторые из запланированных манёвров могут также служить основой для защиты в случае нападения, сообщает ARD.

На протяжении десятилетий США и Япония являлись партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако Франция принимает участие в учениях впервые. «Это послание адресовано Китаю, — заявил начальник штаба ВМС Франции Пьер Вандье в интервью японской газете Sankei. — Мы намерены продемонстрировать своё присутствие в регионе и сигнализировать об укреплении японско-французского сотрудничества».

«Игра мускулами» проходит на фоне продолжающегося конфликта вокруг восьми остров в Восточно-Китайском море, расположенных в 150 км от Японии, 170 км от Тайваня и 330 км от материкового Китая. Архипелаг Сенкаку имеет большое стратегическое значение для всех трёх стран: тот, кому они принадлежат, контролирует морские пути.

Острова находятся под управлением Японии, однако КНР и Тайвань ставят под вопрос их принадлежность. В китайской картографии их называют Дяоюйдао. В последнее время корабли береговой охраны Китая почти каждый день заходят в японские территориальные воды в районе островов. С точки зрения Японии, военное сотрудничество с западными партнёрами — это «ответ на провокации и попытки запугивания». Кроме того, учения должны продемонстрировать силу Японии и её партнёров.

В девятой статье своей послевоенной конституции Япония провозгласила отказ от войны и вооружённых сил, однако фактически она обладает армией — формально Силы самообороны Японии считаются особым видом полицейских сил. По японо-американскому договору безопасности фактически гарантом безопасности Японии являются США, которым позволено размещать свои военные базы и любой контингент на территории страны. Сегодня там дислоцированы десятки тысяч солдат. Недавно США подтвердили свои гарантии безопасности Японии, включая применение, в случае необходимости, ядерного оружия.

Не случайно премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга стал первым иностранным гостем, приглашённым в Белый дом. В соместном заявлении по итогам встречи говорится, что оба государства намерены решительно «противостоять вызову со стороны Китая», чтобы гарантировать «будущее мирного, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Цель, которую разделяет и Франция.

Париж рассматривает Индийский и Тихий океаны как единый экономический район, по морским путям которого проходят крупнейшие мировые товаропотоки. Соответственно, Франция имеет в этом районе широкие стратегические интересы — от острова Реюньон в Индийском океане до Французской Полинезии в южной части Тихого океана. Эти острова являются заморскими территориями Франции — наследие колониальных времен. «Франция видит себя в роли мировой державы и движется вперёд, — считает профессор Гамбургского военного университета им. Гельмута Шмидта. — Это заставляет Германию и всю Европу действовать».

В конфликте вокруг островов Сенкаку Япония ищет новых союзников. В последнее время Токио пытался укреплять сотрудничество с Индией и Австралией. В настоящее время в Японии обсуждается возможность присоединения к разведывательному альянсу «Пять глаз», в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Япония углубляет стратегическое партнёрство и с Германией. По словам министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС), сегодня Индо-Тихоокеанский регион является «самым стратегически важным регионом на земле». В середине апреля министры иностранных дел и министры обороны Германии и Японии впервые провели переговоры в формате «два плюс два». Кроме того, запланированы совместные военные учения. По информации представителя Минобороны ФРГ, в конце лета немецкий фрегат «Бавария» должен отправиться в Азию.

Военные эксперты обеспокоены таким развитием событий. «Европе всё больше угрожает риск оказаться втянутой в крупный геополитический конфликт между США и Китаем, — предполагает Ульрих Кюн из Института исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете. — Теперь, когда Франция выступила с позицией, Германия больше не может оставаться в стороне».

Кюн считает, что учащение военных манёвров на море в Индо-Тихоокеанском районе является дурным предзнаменованием: «Это требует очень точных договорённостей между странами, чтобы случайные столкновения не привели к эскалации», пишет ARD.