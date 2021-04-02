Washington Times: военными учениями США напомнили Москве, что Чёрное море — «не российское озеро»

США расширяют своё военное присутствие в Черноморском регионе: тогда как в августе над акваторией пролетали бомбардировщики B-52, в марте там прошли учения «Морской щит — 2021» с участием двух боевых кораблей ВМС США, пишет The Washington Times. Как пояснили в интервью газете американские офицеры, такое поведение Вашингтона призвано продемонстрировать Москве, что она не может относиться к Чёрному морю так, будто оно является её внутренним «озером» или «задним двором».

На прошлой неделе американский ракетный крейсер «Монтерей» прошёл через Босфор, вернувшись из Чёрного моря в Средиземное — и, как подчёркивают офицеры ВМС США, это путешествие не только обозначило завершение учений «Морской щит — 2021», но и стало «суровым напоминанием Москве о том, что Чёрное море — не российское озеро», пишет The Washington Times.

«Наши операции в Чёрном море демонстрируют наше твёрдое намерение поддерживать партнёров по НАТО и обеспечивать стабильность на море», — поведал в интервью изданию капитан «Монтерея» Джозеф Баггетт.

Как отмечается в материале WT, учения «Морской щит — 2021», в которых «Монтерей» участвовал вместе с эсминцем «Томас Хаднер», организовала Румыния. В ходе манёвров американцы совместно с целым рядом стран региона, включая Албанию, Болгарию и Хорватию, научились «сражаться плечом к плечу несмотря на то, что партнёры не говорят на одном языке» и отработали приёмы противолодочной обороны и разминирования.

Капитан «Томаса Хаднера» Бо Манкузо, в свою очередь, ещё перед началом «Морского щита — 2021» сообщил журналистам, что манёвры станут «для нашего корабля отличной возможностью поработать вместе с союзниками и партнёрами по НАТО в Чёрном море».

Чёрное море издавна являлось важнейшим для европейской торговли водоёмом, но особенное значение ему «ещё со времён императорской династии Романовых» придавала Москва: черноморское побережье обеспечивает России тепловодные порты и служит в качестве плацдарма для организации военных операций вдали от границ страны — в частности, в Сирии, разъясняет читателям обозреватель The Washington Times. Между тем, подчёркивает журналист, ещё большую стратегическую важность Чёрное море приобрело после «аннексии» Россией Крыма в 2014 году — и американские политологи уже не первый год говорят о том, что черноморский регион играет ключевую роль в выполнении Москвой своей «сверхзадачи по восстановлению влияния и контроля на своей периферии».

Как отмечают американские эксперты, хотя ВМС США уже проводили учения в Чёрном море в прошлом, в последнее время Пентагон, судя по всему, решил нарастить активность в регионе с целью «дать отпор всё более агрессивной России и подбодрить своих некрупных союзников у западной границы страны», говорится в материале WT. Вместе с тем, хватит ли у администрации президента США Джо Байдена «выносливости» для сдерживания Москвы — не вполне ясно: отдельные аналитики подчёркивают, что хотя учения на море вроде «Морского щита» и привлекают внимание со стороны России, для того, чтобы добиться действительно ощутимых результатов, Вашингтону следует наращивать мощь своих союзников, пишет газета.

Как заявил в интервью The Washington Times, адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери, учения с участием американцев в Чёрном море предназначены прежде всего для того, чтобы выказать поддержку небольшим странам, оказавшимся «в тени России», и укрепить авторитет Вашингтона среди них, тогда как сама Россия скорее обеспокоена не манёврами кораблей, а миссиями американских ВМС, в рамках которых над регионом в августе летали бомбардировщики B-52. «Бомбардировщики стали гораздо более реалистичной демонстрацией — ведь если бы нам пришлось разбираться с русскими, мы бы это стали делать именно так», — цитирует Монтгомери WT.

По мысли адмирала, целью морских учений была демонстрация надёжности Вашингтона его союзникам, тогда как полёты B-52 были уже посланием для России о военном потенциале США. Как добавил Монтгомери, необходимость в таких демонстрациях после событий 2014 года только возросла. «Так мы чётко даём понять Путину, что будем действовать в тех местах, которые он считает своим задним двором», — приводит слова отставного офицера The Washington Times.