Эксперт: Россия не нападёт на Украину, пока в Чёрном море есть корабли НАТО

Москва будет продолжать искать средства давления на Киев, чтобы вернуть тему воды для Крыма, поэтому велика вероятность нападения России на Украину, считает руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Однако, как рассказал эксперт порталу «Главред», пока в акватории Чёрного моря есть корабли стран НАТО, это является почти гарантией того, что Россия не начнёт никаких действий против южных регионов Украины.

Кремлю нужно как-то решать проблему с водой в Крыму, поэтому вероятность наступления России на Украину растёт, и украинским военным необходимо быть наготове. Об этом в комментарии порталу «Главред» рассказал главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его словам, ситуация с водой в аннексированном Крыму вернулась на 50 лет назад, когда вода на полуострове почти везде давалась по часам. И то, что Россия сейчас бурит там очередные скважины, проблему с водоснабжением не решает. Кроме того, добавил эксперт, увеличились и потребности полуострова в воде, так как «там уже не 270—300 тысяч человек, которые официально переехали из регионов, а по меньшей мере миллион».

«России, чтобы обеспечить всех водой, надо строить опреснительные установки, которые стоят миллиарды, которых, кстати, у России всё меньше. Россия будет продолжать искать средства давления на Украину, чтобы вернуть тему воды для Крыма на повестку дня. Поэтому конечно, Россия будет шантажировать и угрожать, из-за чего и может возникнуть саѕuѕ belli, то есть формальный повод к началу войны», — считает Клименко.

При этом он добавил, что сейчас в Чёрном море находятся два ракетных корабля Испании.

«И когда в акватории есть мощные корабли стран НАТО, то это — почти гарантия того, что Россия не начнёт никаких действий против южных регионов Украины, как в Чёрном море, так и в Азовском», — резюмировал эксперт.