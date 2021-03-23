Эксперт: Россия не нападёт на Украину, пока в Чёрном море есть корабли НАТО
Кремлю нужно как-то решать проблему с водой в Крыму, поэтому вероятность наступления России на Украину растёт, и украинским военным необходимо быть наготове. Об этом в комментарии порталу «Главред» рассказал главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
По его словам, ситуация с водой в аннексированном Крыму вернулась на 50 лет назад, когда вода на полуострове почти везде давалась по часам. И то, что Россия сейчас бурит там очередные скважины, проблему с водоснабжением не решает. Кроме того, добавил эксперт, увеличились и потребности полуострова в воде, так как «там уже не 270—300 тысяч человек, которые официально переехали из регионов, а по меньшей мере миллион».
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