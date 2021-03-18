Корреспондент: Кравчук выступает за присоединение США к переговорам по Донбассу

Поскольку Россия не прислушивается к мнению европейских политиков, к переговорам по Донбассу в нормандском формате необходимо привлечь США, уверен бывший президент Украины и представитель Киева в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Как пишет «Корреспондент», Кравчук считает, что присутствие Америки в нормандском формате «укрепит позвоночник» этой организации, а также «Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, самых могущественных стран мира и что с ней нужно считаться».
Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что присутствие США в нормандском формате «укрепит позвоночник» переговоров. Как передаёт «Корреспондент», по словам Кравчука, Россия не прислушивается к мнению европейских политиков.
«Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров. Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в нормандском формате укрепит позвоночник этой организации — и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, самых могущественных стран мира и что с ней нужно считаться», — заявил Кравчук.
Он также отметил, что для расширения переговорного процесса требуется согласие всех его участников. В то же время, по словам Кравчука, Россия не имеет оснований отказать США в участии в переговорах.
Парламент Испании большинством голосов одобрил законопроект о легализации эвтаназии. После того как данное решение в течение трёх месяцев вступит в силу, Испания станет четвёртой страной в ЕС, разрешившей проведение этой процедуры, сообщает RTE.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая пожаловалась на то, что её организация вынуждена платить 43% налога на прибыль со спонсорских средств.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в совещании, которое в формате видеоселектора провёл полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Обсуждались вопросы предотвращения и ликвидации ЧС, в том числе вызванных природными пожарами и паводками.
Генпрокуратура Белоруссии намерена возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед.
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи, поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что президент России Владимир Путин прислал российскому лыжнику Александру Большунову две телеграммы во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Сотрудники следственного управления СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» в отношении жителя Екатеринбурга, который убил сына и расчленил его тело, а потом «помогал» полицейским в его поисках.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой Ивантеевки Максимом Красноцветовым, на которой было объявлено, что завершение рекультивации полигона «Царёво» запланировано в Пушкине на этот год.
Власти Подмосковья готовятся к приходу весны и возможным чрезвычайным ситуациям. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона заявило о мерах по защите сельхозугодий и засеянных полей от подтопления после снежной зимы.