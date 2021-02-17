Апостроф: отставной украинский генерал раскрыл коварный план России — не нападать на Украину

Бывший председатель Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь считает, что сегодня существует реальная угроза вторжения российских войск на Украину. Однако, как рассказал эксперт «Апострофу», Москва выбрала более выгодный для себя вариант — оказывать давление на Киев, что является для него самым страшным вариантом развития событий.

Россия имеет возможность провести широкомасштабную операцию на востоке Украины, однако выбрала более выгодный для себя вариант — превращение Донбасса в зону замороженного конфликта. Такое мнение «Апострофу» высказал руководитель Независимого аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел», доктор военных наук, экс-руководитель Главного управления разведки, бывший председатель Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.

По его словам, существует реальная угроза вторжения российских войск на восток Украины.

«На границе с Украиной находится более мощная группировка. Она каждый день усиливается, вводятся новые части. Сейчас в Южном и Западном округах вводятся новые части, которые будут иметь на вооружении «Искандеры». Это ракеты тактического плана. Они могут нести тактическое ядерное оружие», — отметил Виктор Гвоздь.

Эксперт утверждает, что Россия имеет возможности при желании провести широкомасштабную операцию в Донбассе, задействовав свои аэрокосмические силы, в частности, крылатые ракеты. Однако, добавил Гвоздт, масштабное вторжение России сейчас невыгодно.

«В России рассматривают наше государство как серую зону или государство-жертву. Это давление. Самое главное — это оказывать давление. Им выгодно, чтобы наше государство существовало в таких условиях, чтобы было давление: экономическое, военное, информационное. Это делается, чтобы изменить ситуацию внутри страны, изменить политическое устройство, изменить наш курс», — говорит бывший глава Службы внешней разведки.

По его словам, замораживание конфликта в Донбассе — это самое страшное, что может быть.

«Это фактически отравленный организм, который постоянно получает дозу этого яда. Страна не в состоянии решить конфликт. Россия показывает всему миру, что Украина не способна это делать и все уже устали от Украины», — подчеркнул Виктор Гвоздь.