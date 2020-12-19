«Слёз не лил, но мне обидно»: глава МИД Украины пожаловался на Сергея Лаврова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему обидно от отсутствия желания у Сергея Лаврова идти на контакт по поводу ситуации в Донбассе. Как пишет «СТРАНА», так глава украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на то, что Лавров не ответил на его звонок и не захотел поговорить.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему обидно от отсутствия желания идти на контакт ни в двустороннем, ни в нормандском формате у главы МИД России Сергея Лаврова. Как пишет «СТРАНА», министр сообщил, что Лавров не ответил на его звонок и просьбу поговорить об обострении ситуации в Донбассе. По его мнению, у министерств должны быть каналы коммуникаций и со своей стороны он готов пообщаться с российским коллегой.

«Я, конечно, слёз не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить», — сказал Кулеба.

Как напоминает издание, ранее Сергей Лавров обвинил Украину в саботаже Минских соглашений и договоренностей в Париже. Глава МИД Украины, в свою очередь, предложил начать диалог с Россией «за бокалом вина», поскольку, по мнению Кулебы, Украина пока ещё не готова к спокойной беседе о России, однако такой разговор необходим.