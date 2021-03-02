24 канал: Аваков объяснил, почему Зеленскому не удалось договориться с Путиным

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Владимир Зеленский хотел договориться с Владимиром Путиным, однако убедился, что это невозможно. Как передаёт «Телеканал новин 24», глава украинского МВД добавил, что Зеленский — человек с критическим складом ума, и именно поэтому он начал атаковать «пророссийскую пятую колонну на Украине».
Украинский президент хотел договориться с Владимиром Путиным, однако убедился, что это невозможно, и именно поэтому Владимир Зеленский начал атаковать «пророссийскую пятую колонну на Украине». Как передаёт «Телеканал новин 24», такое мнение высказал украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.
Министр вспомнил разговор с главой государства в декабре 2019 года перед нормандским саммитом в Париже.
«Я говорил президенту, что вы, конечно же, не имеете права не попробовать», — заверил он.
«Но мой опыт мне подсказывал, что вряд ли у Зеленского получится договориться с Путиным. Потому что для Путина независимая Украина — это нонсенс», — добавил Аваков.
По словам главы МВД, украинский президент тогда был полон решимости. Он стремился сделать всё возможное, чтобы попытаться договориться с российским президентом. Министр внутренних дел подчеркнул, что Зеленский — человек с критическим складом ума, поэтому впоследствии он убедился, что договориться с Путиным всё же не получается.
«И теперь, если раньше для него это была одна из версий поведения, то теперь, я считаю, манера поведения, которую он демонстрирует, — это его убеждения. Я надеюсь на это», — подытожил Аваков.
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