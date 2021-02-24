СТРАНА: Зеленский пожелал вакцинироваться вместе с военными как главнокомандующий

14:31
На Украине начали вакцинацию от коронавируса
На Украине началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, первым в стране привили врача в Черкасской области.
14:27
Миранчук: в Италии нужно быстрее принимать решения и думать
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, в чем отличие между футболом в итальянской Серии А и Российской премьер-лиги (РПЛ).
14:26
Стало известно, кто рассудит матч между «Локомотивом» и ЦСКА
Арбитр Павел Кукуян назначен на матч 20-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.
14:24
В Грузии с марта разрешили возобновить работу ресторанам и ТЦ
В Грузии с марта разрешено возобновить работу ресторанам, театрам, тренажёрным залам и торговым центрам, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
14:22
Экономист прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России.
14:22
Стартовал конкурс экипажей кораблей ЧФ «Кубок моря — 2021»
В Севастополе и Новороссийске экипажи кораблей Черноморского флота принимают участие в первом этапе конкурса «Кубок моря — 2021». Состязания проходят в рамках подготовки к армейским международным играм «АрМИ-2021».
14:19
В Минэнерго рассказали о стоимости электричества для населения в 2021 году
Замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс рассказал о стоимости электричества для населения в 2021 году.
14:17
В отношении станцевавшего на Мамаевом кургане студента заведено дело
Полиция в Волгограде возбудила уголовное дело в отношении студента, который станцевал на Мамаевом кургане.
14:14
Экипаж МКС временно заделал возможные места утечки воздуха
Замглавы пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Белкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что экипаж Международной космической станции (МКС) временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха.
14:11
СМИ: Большунов лишится очков КМ за инцидент на финише гонки в Лахти
Российскому лыжнику Александру Большунову грозят штраф и лишение очков в Кубке мира за поведение на финише эстафетной гонки в Лахти.
14:03
Алексей Блохин поделился воспоминаниями о Дмитрии Писаренко
Актёр и режиссёр РАМТ Алексей Блохин поделился воспоминаниями об актёре Дмитрии Писаренко.
14:03
Медучреждения Крыма возвращаются к штатному графику работы
Несколько крымских медучреждений, которые ранее были переведены в статус госпиталей для пациентов с COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы.
14:02
В Минэнерго оценили перспективы альтернативных источников энергии
Замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс оценил перспективы альтернативных источников энергии.
14:00
Тренер «Тамбова» заявил, что не собирался приглашать в команду Быстрова и Павлюченко
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию о том, что он думал пригласить в команду бывших футболистов сборной России Владимира Быстрова и Романа Павлюченко.
13:58
В Госдуме рассказали о планируемом наказании за оскорбление ветеранов
Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта о защите исторической правды, срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет.
13:57
В Удмуртии оценили ситуацию с COVID-19
За сутки в Удмуртии выявили 95 случаев коронавирусной инфекции.
13:57
В Индии рассмотрят заявку на использование «Спутника V»
Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
13:53
В Петербурге рассказали об уборке улиц после обильных снегопадов
В Петербурге с начала зимнего периода вывезли почти 864 тыс. кубометров снега. За последние девять дней на снегоплавильные пункты доставили 111 тыс. кубометров снега после сильных снегопадов, прошедших в городе.
13:52
Иммунолог оценил ситуацию с коронавирусом и гриппом
Академик РАН Валерий Черешнев, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук, прокомментировал ситуацию с коронавирусом и гриппом.
13:52
Отец Карацева рассказал, с чем связан прогресс в карьере сына
Казбек Карацев, отец полуфиналиста Australian Open Аслана Карацева, заявил, что психологический прессинг не позволял его сыну демонстрировать игру на уровне лучших теннисистов мира.
13:52
ESPN сообщает, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса
Московский футбольный клуб «Спартак» договорился о трансфере полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.
13:44
Власти Казани рассказали о планах по строительству и ремонту дорог
Мэр Казани Ильсур Метшин во время сессии Казанской городской думы сообщил, что на дорожный ремонт и благоустройство дворов в городе выделили 14,3 млрд рублей. При этом 83% дорог уже отремонтировано.
13:43
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России
Руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем Дмитрий Гордеев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России.
13:42
В Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что с 1 марта в страну будет разрешён въезд российским гражданам, прибывающим на самолётах, при наличии у них отрицательного результата теста на коронавирус.
13:41
Мартин Гор из Depeche Mode рассказал, что делает во время пандемии
Основатель Depeche Mode Мартин Гор рассказал, что делает во время пандемии.
13:39
Sport24: «Ахмат» отдаст в аренду бразильского футболиста из-за лимита на легионеров
Бразильский полузащитник грозненского «Ахмата» Раванелли будет отдан в аренду в другой футбольный клуб из-за лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
13:38
Игнатьев считает Сёмина идеальной кандидатурой на смену Тедеско в «Спартаке»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил вероятность того, что экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин может возглавить «Спартак».
13:36
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Президент России Владимир Путин 24 февраля примет участие в заседании коллегии ФСБ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
13:36
В Мосгордуме прокомментировали идею установить памятник Невскому на Лубянской площади
Глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева прокомментировала идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади в Москве.
13:35
В Тверской области в ДТП с участием фуры погибли три человека
На автодороге Торжок — Осташков столкнулись фура и легковой автомобиль Volkswagen, в результате погибли три человека.
13:30
Wintershall Dea заявила о завершении инвестиций в проект «Северный поток — 2»
Немецкая компания Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в «Северный поток — 2».
13:26
Холлоуэй заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим бойцом современности в UFC
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Макс Холлоуэй не считает действующего обладателя титула в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом современности.
13:22
Кершоу назвал главных конкурентов Большунова в спринте на ЧМ по лыжным видам спорта
Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу поделился ожиданиями от спринтерских гонок на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
13:17
В гражданский оборот в России введено более 43 тысяч доз «ЭпиВакКороны»
Более 43 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» было введено в гражданский оборот.
13:15
МЧС предупредило жителей Петербурга о сложных погодных условиях
Специалисты МЧС предупреждают жителей Петербурга о мокром снеге и гололёде.
13:13
СМИ: Бердыев намерен вернуться к работе с топ-клубом РПЛ
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассчитывает в 2021 году найти новое место работы.
13:12
Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не назначена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию пока не назначена.
13:03
Кершоу считает, что Большунов завоюет минимум одно золото на ЧМ по лыжным видам спорта
Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира в немецком Обертдорфе российского лыжника Александра Большунова.
13:01
Вяльбе рассказала, когда Устюгов примет решение насчёт участия в ЧМ
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, когда следует ждать разрешения ситуации с Сергеем Устюговым, который рискует пропустить чемпионат мира в Оберстдорфе.
12:57
Путин подписал закон о включении стажа до 2020 года в электронную трудовую книжку
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении возможности включения в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.
12:53
Минздрав Вьетнама обсудит регистрацию в стране «Спутника V»
Министерство здравоохранения Вьетнама на этой неделе обсудит регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
12:52
Олимпийская чемпионка Навка заявила, что России есть чем гордиться
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка восхитилась природой России во время поездки по стране.
12:47
В Кремле прокомментировали возможность отмены призыва в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воинская служба является конституционной обязанностью российских граждан и обсуждений относительно её отмены не ведётся.
12:46
В Удмуртии рассказали о реконструкции дорог в 2021 году
Три участка дорог в Удмуртии продолжат реконструировать в 2021 году.
12:46
Эксперт дал рекомендации по покупке карты памяти для гаджетов
Евгений Харитонов, главный редактор портала Ferra.ru рассказал, как правильно выбрать карту памяти для гаджета.
12:46
В Томской области в домах престарелых началась вакцинация от COVID-19
Более 100 человек в домах-интернатах для престарелых Томской области прошли вакцинацию от коронавируса.
12:45
В Мурманской области свернули ещё 68 коек для пациентов с COVID-19
В Мурманской области за неделю было свёрнуто 68 больничных мест. На данный момент свободный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет 1163.
12:44
В Челябинской области из-за метели задерживаются поезда
Из-за снегопада и метели задерживаются пассажирские и пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в Челябинской области.
12:44
Губерниев сообщил, что Устюгов не выступит на ЧМ по лыжным видам спорта
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский лыжник Сергей Устюгов из-за травмы пропустит чемпионат мира в немецком Оберстдорфе.
12:43
В Петербурге рассказали о пунктах вакцинации от коронавируса
В четырёх торговых центрах Санкт-Петербурга со среды, 24 февраля, начинают работать пункты вакцинации от коронавируса.