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СТРАНА: Зеленский пожелал вакцинироваться вместе с военными как главнокомандующий

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский выразил желание вакцинироваться индийским препаратом против коронавируса, который накануне был доставлен на Украину, вместе с военнослужащими. Как передаёт «СТРАНА», в офисе украинского президента заявили, что Зеленский собирается так поступить, поскольку он является верховным главнокомандующим.
СТРАНА: Зеленский пожелал вакцинироваться вместе с военными как главнокомандующий
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главным санврачом Виктором Ляшко выразил желание вакцинироваться индийским препаратом против коронавируса вместе с военными. Как передаёт «СТРАНА», об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

«Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий», —  говорится в сообщении.

Президент Украины также акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области страны уже отработана и задержек не должно быть.
 
Кроме того, по его словам, вакцинирование населения будет осуществляться на добровольной основе.
 
Как напоминает издание, в Киев уже прилетел самолёт с индийской вакциной от коронавируса. Уже в ближайшее время вакцина будет распределена в пять областей Украины и в Киев.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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