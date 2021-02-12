El Diario: Украина — пример поражения Европы в геополитической борьбе за вакцину

Несмотря на активную вакцинацию от коронавируса в ряде стран мира, Украина только готовится начать прививать население, сообщает El Diario. При этом, как отмечает издание, страна, отказавшись от российской разработки «Спутник V» и положившись в вопросе поставок вакцины на ЕС, является примером поражения Европы в геополитической борьбе за усиление влияния.

Украина стала «эпицентром» геополитической борьбы в области вакцинации от коронавируса, отказавшись от российской разработки «Спутник V», но так и не получив ни одной дозы западных препаратов, пишет El Diario.

С населением более чем 40 млн человек Украина рассчитывает на 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX для стран с низким и средним уровнем дохода, чего будет достаточно для вакцинации 4 млн украинцев. Киев также договорился о поставках 2 млн доз препарата китайской компании Sinovac и ещё 12 млн доз вакцин AstraZeneca и Novavax.

Тем не менее эксперты предупреждают, что время поставок пока остаётся под вопросом. «Учитывая проблемы с производством в Европе, маловероятно, что Украина сможет быстро получить миллионы доз», — полагает руководитель отдела глобальных прогнозов Economist Intelligence Unit Агата Демараис.

В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила страны ЕС пожертвовать Украине часть своих вакцин от коронавируса. При этом правительство президента Владимира Зеленского утверждает, что массовая вакцинация в стране начнётся уже в феврале.

Однако регистрацию российских вакцин от коронавируса на Украине запретили. Речь идёт о законе об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от COVID-19 в стране. Так, одно из его положений запрещает применять вакцины, «разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором».



В начале февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», сообщив, что эффективность вакцины составила более 91%. Однако в понедельник Зеленский усомнился в эффективности российской разработки, заявив, что украинцы не «кролики», чтобы прививать их этим препаратом.

Украина не единственная страна, запретившая вакцины от «вражеского» государства. В частности, в Иране запретили импорт американских и британских разработок. По мнению Демараис, ни Тегеран, ни Киев не хотят позволить миру считать, что ситуация с распространением коронавируса настолько серьёзная, что они примут помощь от тех, кого считают «врагами».

В свою очередь, соучредитель аналитического центра Euro Creative Ромен Ле Киниу называет решение о запрете российской вакцины на Украине «политически мотивированным решением». Однако так как значительная часть востока Украины находится вне контроля властей, представители Луганска и Донецка подтвердили поставки вакцины «Спутник V» на территории, находящиеся под их контролем.

«Благодаря неоценимой помощи Российской Федерации наша республика получила возможность провести добровольную бесплатную вакцинацию», — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Как пишет El Diario, эксперты полагают, что таким образом Россия стремится «углубить внутренние разногласия» на Украине, пытаясь выставить Киев неспособным помочь собственному населению.

По словам Ле Киниу, Украина — «лишь один из примеров геополитического поражения ЕС на международной арене России и Китаю».

«Так как блоку сложно обеспечить вакцинами даже себя, ЕС не смог занять сильную позицию в дипломатической и геополитической игре. Яркие примеры тому Украина и Западные Балканы. Сербия отдала предпочтение китайской и российской вакцинам и является наиболее успешной страной с точки зрения вакцинации в регионе, в то время как другие государства всё ещё ждут помощи от ЕС», — приводит издание слова Ле Киниу.

При этом Демараис отмечает, что речь идёт не о краткосрочном преимуществе России и Китая, так как сотрудничество со странами по всему миру в области поставок и производства вакцин даст им преимущество в будущем, позволив преследовать там свои интересы.