DELFI: глава МИД Литвы приравнял покупку вакцины в России к финансированию агрессии на Украине
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что не стоит покупать вакцину у тех, кто на эти средства затем будет покупать «амуницию для использования на Украине». Как пишет DELFI, главный дипломат Литвы рассказал журналистам, что вскоре вопрос российского «Спутника» потеряет свою актуальность, поскольку есть «сотни» других производителей.
«По моим данным, сейчас есть сотни производителей, которые ожидают утверждения своих вакцин. Даже если большая их часть не пройдёт процесс исследования и регистрации, всё равно вакцин на рынке будет достаточно», — сказал журналистам Ландсбергис.
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