Euronews: в ЕС ужесточают ограничения и снова закрывают границы из-за нового штамма коронавируса

Опасаясь распространения нового штамма коронавируса, европейские страны вновь ужесточают санитарные ограничения и закрывают границы. Это касается Франции, Бельгии, Норвегии, Литвы и многих других. Жёсткие ограничения и дистанционное обучение сохранится до марта и в Великобритании, передаёт Euronews.
Великобритания продлевает карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19 как минимум до 8 марта. Об этом заявил накануне глава правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон. Таким образом, ещё как минимум шесть недель школьники и студенты вынуждены будут учиться дистанционно. По словам премьер-министра, другие экономические и социальные ограничения будут сняты, как только позволит ситуация.
БОРИС ДЖОНСОН, преьер-министр Великобритании: Я знаю, что все по всей стране хотят, чтобы мы открыли школы как можно быстрее. И я могу вас заверить, что это задача правительства. Но и я, и все мы также знаем, что в больницах находятся 37 тысяч человек, страдающих от COVID, а уровень инфицирования по-прежнему запредельно высок — и мы все должны быть осторожны.
Тем временем в Литве, несмотря на снижение числа новых случаев заражения коронавирусом, также объявили о продлении карантина и ограничений на передвижение между муниципалитетами до 28 февраля. Но ожидается, что правительство страны позднее рассмотрит возможности ослабления этих мер. По словам главы Минздрава Литвы, смертность от COVID-19 пока остаётся высокой, но есть тенденция к её снижению.
Многие страны вводят запреты на международные поездки. Правительство Норвегии закроет границы с 29 января, разрешив въезд только при наличии веских оснований. По словам премьер-министра, граница будет закрыта «для всех, кто не проживает в Норвегии». В Бельгии предупредили о проверках на воздушных и сухопутных границах и штрафах за несоблюдение правил.
ЖЕНЩИНА: У меня магазин в Брюсселе, и я хочу забрать товар, так что я еду по работе.
МУЖЧИНА:Мне нужно в магазин за продуктами, но я не знал, что необходимо разрешение. Как сказал мне полицейский, мне нужно зайти в интернет и скачать документ или официальный бланк, чтобы пойти за покупками.
Между тем во Франции, где сейчас действуют ограничения и комендантский час, многие опасаются скорого введения третьего локдауна. Стало известно, что правительство страны рассматривает вариант «очень жёсткого карантина». Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал провести «дополнительный анализ» санитарной ситуации для выбора дальнейших мер.
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