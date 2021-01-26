Вести: Украина планирует вернуться к адаптивному карантину

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что усиленные ограничительные мероприятия показали свою эффективность и после анализа ситуации в регионах страна может вернуться к адаптивному карантину. Как передают «Вести», в ближайшее время Минздрав планирует перейти к делению на зелёные, жёлтые, оранжевые и красные зоны.

Глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что усиленные ограничительные мероприятия показали свою эффективность, а после анализа ситуации в регионах страна может вернуться к адаптивному карантину. Как пишут «Вести», об этом украинский премьер рассказал на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции под председательством президента Владимира Зеленского.

«Сегодняшние показатели по количеству заболевших, госпитализированных и выздоровевших свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от результатов мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернёмся к зелёным, жёлтым, оранжевым и красным зонам», — отметил Шмыгаль.

По его словам, эти изменения в случае одобрения вступят в силу через семь дней после принятия.

Глава правительства также сообщил, что на сегодняшний день на Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусом и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях. В целом, по его словам, в больницах отведены под больных коронавирусом более 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены подачей кислорода.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на коронавирус среди всех протестированных людей. Он отметил, что если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34—35%, то сейчас — в пределах 21%.