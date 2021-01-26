Вести: Украина планирует вернуться к адаптивному карантину
Глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что усиленные ограничительные мероприятия показали свою эффективность, а после анализа ситуации в регионах страна может вернуться к адаптивному карантину. Как пишут «Вести», об этом украинский премьер рассказал на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции под председательством президента Владимира Зеленского.
«Сегодняшние показатели по количеству заболевших, госпитализированных и выздоровевших свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от результатов мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернёмся к зелёным, жёлтым, оранжевым и красным зонам», — отметил Шмыгаль.
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