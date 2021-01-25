Euronews: массовые протесты против карантина в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

16:31 Кокорин: сделаю всё возможное для «Фиорентины» Российский форвард Александр Кокорин по прибытию во Флоренцию дал первое интервью пресс-службе итальянского футбольного клуба «Фиорентина».

16:24 Команда B-Tuning завоевала бронзу на этапе КР по гонкам на льду в Чебоксарах Команда B-Tuning Pro Racing Team заняла третье место в общем зачёте на третьем этапе Кубка России по гонкам на льду в Чебоксарах.

16:23 Путин рассказал о попытках других стран помешать авиастроению в России Президент России Владимир Путин рассказал, что другие страны пытаются помешать гражданскому авиастроению в России и «вставляют палки в колёса» с помощью санкций.

16:22 Khaosod: Таиланд начнёт вакцинацию от COVID-19 в середине февраля Таиланд начнёт экстренную вакцинацию от коронавирусной инфекции 14 февраля.

16:19 Роднина назвала недопустимым поведение Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала информацию о подаче заявления в полицию на Александра Большунова из-за инцидента в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в финском Лахти.

16:18 Си Цзиньпин оценил ситуацию с коронавирусом в мире Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на форуме в Давосе оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.

16:13 Научный институт во Франции прекратил разработку вакцины от COVID-19 Французский Институт Пастера принял решение прекратить разработку своей вакцины от коронавирусной инфекции после получения промежуточных результатов первой стадии клинических испытаний, показавших её недостаточную эффективность.

16:11 Беглов поздравил студентов с Татьяниным днём Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил студентов с Татьяниным днём.

16:10 Эксперт оценил ситуацию на рынке криптовалют Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил ситуацию на рынке криптовалют.

16:02 В Минобрнауки заявили о готовности вернуть очное обучение в вузах Эпидемическая ситуация во многих российских регионах позволяет говорить о том, что студенты в скором времени вернутся к очному обучению. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе церемонии старта национальной премии «Студент года — 2021».

15:58 В Тверской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19 Прививку от COVID-19 в Тверской области сделали 6285 человек. К настоящему времени в регион поступило более 22,7 тыс. доз «Спутника V».

15:58 Врач рассказал о пользе кофе Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников заявил, что не стоит полностью отказываться от употребления кофе, так как слухи о вреде этого напитка сильно преувеличены.

15:57 Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19 За сутки во Владимирской области выявили 155 случаев COVID-19.

15:57 Эксперт прокомментировал идею перезапуска программы льготных кредитов для МСБ Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

15:55 Депутат Лебедев сравнил Большунова с Кокориным Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о подаче заявления в полицию на Александра Большунова из-за инцидента в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в финском Лахти.

15:55 В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19 За сутки в Свердловской области выявили 386 случаев COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

15:52 Эксперт напомнил о способах защиты от телефонных мошенников Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как мошенники крадут средства россиян, используя роботизированные системы.

15:50 В Подмосковье напоминания о втором этапе вакцинации будут приходить по смс С 27 января жители Подмосковья начнут получать смс-напоминания о необходимости получить второй компонент вакцины от коронавируса.

15:49 В Москве рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

15:43 Матыцин призвал Ласицкене быть ответственнее в высказываниях о спортивном руководстве Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал критические высказывания трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене в адрес спортивного руководства страны из-за нового руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

15:39 Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям Президент России Владимир Путин прокомментировал участие несовершеннолетних в незаконных акциях.

15:38 ЕК потребовала от AstraZeneca объяснить сокращение поставок вакцин Еврокомиссия потребовала от британско-шведской компании AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в страны Евросоюза.

15:37 Путин заявил об обязанности полиции следовать закону во время протестов Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов должны действовать в рамках закона во время протестов.

15:31 Минспорт уважает решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).

15:30 В Казахстане рассказали о планах проведения Евразийского межправсовета Главы правительств России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии примут участие в заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое состоится 5 февраля в Алма-Ате.

15:26 Путин прокомментировал несогласованные акции в России Все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя несогласованные акции протеста в России.

15:25 Толстой утверждён вице-спикером ПАСЕ Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой утверждён заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

15:25 В Ростовской области запустили горячую линию по вопросам вакцинации от COVID-19 В Минздраве Ростовской области запустили горячую линию по вопросам вакцинации от COVID-19.

15:24 Лыжник Мяки не стал подавать заявление на Большунова в полицию Финский лыжник Йони Мяки не стал подавать заявление в полицию на россиянина Александра Большунова по поводу инцидента на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

15:24 Путин высказался о ситуации на рынке труда в России Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в стране.

15:18 В Башкирии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19 До конца февраля в Башкирии планируют сократить число коек для пациентов с COVID-19, заявил глава регионального Минздрава Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

15:17 Выступление Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме, который пройдёт в дистанционном формате, будет публичным, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

15:11 Нурмагомедов потренировался с футболистами «Спартака» в Абу-Даби Завершивший карьеру действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в тренировке московского футбольного клуба «Спартак» во время сбора команды в Абу-Даби.

15:10 Счётная палата допустила дефицит товаров из-за регулирования цен Счётная палата России видит риски возникновения дефицита товаров, подпавших под регулирование цен. Об этом говорится в экономическом мониторинге ведомства.

15:04 В Тверской области произошло обрушение здания Четырёхэтажное здание частично обрушилось в Вышнем Волочке Тверской области.

14:59 Глава Коми рассматривает возможность повторной вакцинации от COVID-19 Глава Коми Владимир Уйба заявил, что рассматривает возможность повторной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку после сделанной в июле 2020 года прививки у него не осталось антител.

14:59 Путин прокомментировал расследование о «дворце» в Геленджике Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о расследовании по поводу построенного в Геленджике «дворца», отметил, что ему не принадлежит ничего из указанной там собственности.

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14:48 Абрамович назвал очень тяжёлым решение уволить Лэмпарда из «Челси» Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович прокомментировал решение отправить Фрэнка Лэмпарда в отставку с поста главного тренера команды.

14:47 На курорте «Роза Хутор» рассказали об открытии нового парка На курорте «Роза Хутор» открылся новый сноупарк The Stash, он создан в естественном горном ландшафте.

14:46 В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19 За сутки в Челябинской области зафиксировали 289 случаев COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

14:43 В Раде оценили позицию власти по вакцине от коронавируса «Спутник V» Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич прокомментировал позицию представителей украинской власти, которые отказываются от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

14:43 В Гидрометцентре рассказали о сроках прихода похолодания в Москву Похолодание до -2...-7 °С в дневное время ожидается в Москве с субботы, 30 января, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

14:43 Денис Косяков прокомментировал сообщение о смерти Александра Шаляпина Стендап-комик Денис Косяков прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Александра Шаляпина.

14:38 «Челси» объявил об отставке Лэмпарда Лондонский футбольный клуб «Челси» объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера команды.

14:35 Фехтовальщица Егорян оценила решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).

14:34 Лавров рассказал о товарообороте между Россией и Южной Осетией Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с и. о. министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым рассказал о товарообороте между Россией и Южной Осетией.

14:30 Путин заявил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах Российская вакцина от коронавируса зарегистрирована уже в 13 странах, заявил президент России Владимир Путин.

14:28 Третьяк рассказал, планирует ли ФХР подавать апелляцию на решение CAS по РУСАДА Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, планирует ли организация подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).