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Euronews: массовые протесты против карантина в Нидерландах переросли в столкновения с полицией
В Нидерландах акции протеста против жёстких ограничительных мер в разных городах обернулись стычками с полицией, которая применила водомёты, дубинки и слезоточивый газ для разгона протестующих. В результате более ста человек были задержаны, передаёт Euronews. Уже больше месяца эта страна живёт в условиях практически тотального карантина, и недавний ввод комендантского часа вызвал массовое недовольство.

В Нидерландах в воскресенье прошли массовые акции протеста против жёстких ограничительных мер правительства по борьбе с распространением COVID-19, в том числе комендантского часа. В Эйндховене во время столкновений полиция использовала водомёты и дубинки против демонстрантов, бросавших в них камни, а также пустила в ход слезоточивый газ. 

В Амстердаме за участие в протестах стражами правопорядка были задержаны более 100 человек. По данным полиции, в общей сложности в акции, запрещённой властями города, приняли участие около 1,5 тысяч человек. Для разгона демонстрантов полицейские использовали водомёты и дубинки. 

После разгона демонстрации на Музейной площади продолжились небольшие стычки протестующих с полицией и начались поджоги урн и мусорных баков. Ближе к вечеру акции протеста охватили и другие города. 

Комендантский час в Нидерландах был введён в минувшую субботу. Он действует с 21 часа до 4:30 утра и продлится до 9 февраля.  

Дата выхода в эфир 25 января 2021 года. 

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