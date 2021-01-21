Euronews: сотрудники завода по производству вакцин во Франции бастуют против сокращений

01:13
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фулхэмом».
01:06
В Буйнакске продлили ограничение на посещение школ и детсадов
В Дагестане власти города Буйнакск, где произошло массовое отравление жителей, продлили ограничение на посещение школ и детских садов.
00:56
«Ювентус» победил «Наполи» и завоевал Суперкубок Италии
В финальном матче за Суперкубок Италии туринский «Ювентус» одержал победу над «Наполи».
00:49
Посол России выразил надежду на новую главу в отношениях с США
Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москва надеется, что с приходом Джо Байдена к власти в США в развитии российско-американских отношений начнётся новая глава.
00:46
Роналду стал самым результативным игроком в истории профессионального футбола
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим в истории профессионального футбола по количеству мячей в официальных матчах.
00:40
Медведева проведёт серию мастер-классов в Чите
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева проведёт мастер-классы для юных фигуристов Забайкальского края.
00:35
В «Роскосмосе» сообщили о планах по коррекции орбиты МКС
Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируется поднять на 1,2 километра перед сменой экипажа в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
00:30
Гол Левандовски с пенальти помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»
В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде победила «Аугсбург».
00:19
Во Франции за сутки выявлено более 26 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 26 784 — до 2 965 117.
00:17
«Локомотив-Кубань» проиграл «Тренто» в баскетбольном Еврокубке
Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел выездное поражение от итальянского «Тренто» в матче второго тура раунда Топ-16 Еврокубка.
00:09
Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин перешёл в греческий клуб
Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Лодыгин стал игроком греческого клуба «ПАС Янина».
00:07
Байден прибыл в Белый дом
Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден прибыл в Белый дом. Трансляцию ведут американские телеканалы
23:55
Постпред России при ЕС оценил позицию США по «Северному потоку — 2»
Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» оценил позицию США по проекту газопровода «Северный поток — 2».
23:42
Подольски вспомнил, как вёл переговоры с «Локомотивом»
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Лукас Подольски признался, что несколько лет назад мог перейти в российский клуб.
23:41
Чубайс уйдёт со всех постов в РСПП
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс намерен уйти со всех своих должностей в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).
23:29
Меркель поздравила Байдена и Харрис с инаугурацией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена и Камалу Харрис со вступлением в должности президента и вице-президента США.
23:28
Валиева пропустит юниорский ЧР в Красноярске
Российская фигуристка Камила Валиева не будет выступать на юниорском чемпионате России, который пройдёт в Красноярске.
23:15
Spiegel: ЕП потребует остановить строительство «Северного потока — 2»
Европарламент потребует от Евросоюза остановить строительство «Северного потока — 2» и ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, пишет Der Spiegel со ссылкой на проект резолюции.
23:14
Каспарайтис поддержал идею проведения ЧМ по хоккею в Литве
Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал информацию о желании Литвы провести часть матчей чемпионата мира — 2021 по хоккею.
23:05
Глава ВОЗ поздравил Байдена и Харрис с инаугурацией
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил Джозефа Байдена и Камалу Харрис со вступлением в должности президента и вице-президента США.
23:02
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ
В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Астон Виллой».
22:50
СК возбудил дело после ликвидации в Чечне боевиков банды Бютукаева
Следователи возбудили уголовное дело после спецоперации по ликвидации бандгруппы в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
22:37
Захарова рассказала, как Лавров поддерживает «Спартак»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как министр Сергей Лавров болеет за московский «Спартак».
22:36
Елизавета II направила частное послание Байдену
Королева Великобритании Елизавета II направила частное послание Джозефу Байдену, который 20 января вступил в должность президента США.
22:24
Байден и Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия. Трансляцию церемонии вели американские телеканалы.
22:24
СМИ: В клубе КХЛ «Амур» существует двухмесячная задолженность по зарплате
В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» уже несколько месяцев не платят зарплату игрокам.
22:12
Роскомнадзор требует от «ВКонтакте» пресекать призывы к участию в протестах
В Роскомнадзоре сообщили, что руководству «ВКонтакте» направлено требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
22:09
Украинский футболист объявил о переходе в «Оренбург»
Украинский полузащитник Александр Нойок пополнил состав российского «Оренбурга».
21:57
Макрон поздравил Байдена со вступлением в должность президента США
Французский лидер Эммануэль Макрон поздравил президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис со вступлением в должности.
21:55
Состояние заболевшего коронавирусом Малафеева расценивается как среднетяжёлое
Состояние бывшего голкипера «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслава Малафеева, заболевшего коронавирусом, оценивается как среднетяжёлое.
21:53
Инженерные подразделения Балтфлота провели учения в Калининградской области
В Калининградской области состоялись комплексные учения инженерных подразделений Балтийского флота, организованные в преддверии 320-летия со дня основания войск.
21:49
В Карелии определили границы 120 участков для программы «Арктический гектар»
В Карелии определили границы 120 участков на территории региона для программы «Арктический гектар».
21:45
Компания Twitter передала Байдену официальную учётную запись в соцсети
Руководство американской компании Twitter передало Джо Байдену официальную учётную запись президента США в соцсети @POTUS.
21:42
Сборная России уступила Египту в первом матче группового этапа ЧМ по гандболу
Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Египта в первом матче основного раунда чемпионата мира.
21:33
Постпред России в Вене оценил заявление Блинкена по ДСНВ
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена касательно договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
21:33
Литва выразила желание принять матчи ЧМ-2021
Литва выразила готовность принять матчи чемпионата мира по хоккею — 2021, выслав официальное письмо Латвии и Международной федерации хоккея (IIHF).
21:23
В Тверской области заработали ещё четыре центра амбулаторной помощи пациентам с COVID-19
В Тверской области начали работу ещё четыре центра амбулаторной помощи пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19.
21:21
Иммунолог оценил необходимость масок в будущем
Врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала «Пятница» Алексей Бессмертный оценил необходимость масок в будущем.
21:21
Байдена пригласили выступить на пленарной сессии Европарламента
Глава Европарламента Давид Сассоли пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена выступить в будущем на пленарной сессии ЕП.
21:20
Источник: переговоры «Спартака» и «Фиорентины» по переходу Кокорина на финальной стадии
Переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину» находится на финальной стадии согласования.
21:18
Очевидец рассказал о взрыве в Мадриде
Житель Мадрида Райан Симпсон рассказал о взрыве в центре города.
21:13
Антонов заявил о готовности России сотрудничать с США
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова «к прагматичному и взаимовыгодному диалогу в той мере, в какой на это настроена американская сторона».
21:12
УНИКС обыграл «Гран-Канарию» в матче баскетбольного Еврокубка
В рамках раунда топ-16 баскетбольного Еврокубка казанский УНИКС одержал победу над испанской «Гран-Канарией».
21:12
Эксперт рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января
Руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.
21:11
В Московском зоопарке рассказали, как животные переносят зиму
Научный сотрудник Московского зоопарка Татьяна Воронина рассказала, как животные переносят зиму.
21:08
Число обращений от предпринимателей к бизнес-омбудсмену в Татарстане выросло в 10 раз в 2020 году
Число обращений и жалоб от предпринимателей к бизнес-омбудсмену в Татарстане выросло в десять раз в 2020 году.
21:07
Ольга Дибцева рассказала о своей роли в комедии «День города»
Актриса Ольга Дибцева рассказала о своей роли в комедии «День города».
21:03
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За прошедшие сутки 144 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
21:02
Дядя Хабиба заявил, что не удивлён победе Умара Нурмагомедова
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского
чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил дебют бойца Умара Нурмагомедова под эгидой организации.
21:00
Белый дом назвал приоритеты Байдена
Белый дом рассказал о приоритетах Джо Байдена на посту президента Соединённых Штатов.