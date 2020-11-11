Le Monde: французские учителя требуют усилить антиковидные меры в школах

Французские преподаватели вышли на забастовку с требованием повысить эффективность мер, введённых правительством для борьбы с распространением COVID-19 в школах, пишет Le Monde. Учителя критикуют власти за недостаточную подготовку образовательных учреждений ко второй волне эпидемии и предлагают разбивать большие классы на маленькие группы во всех классах, наладить ежедневную уборку в помещениях, а также тестировать педагогов и учеников.

Во вторник прошла забастовка французских преподавателей, которые недовольны недостаточно эффективными санитарными мерами в образовательных учреждениях, сообщает Le Monde. На призыв объединённых профсоюзов, однако, откликнулось лишь небольшое число учителей: по информации Министерства образования, 8,78% из младшей школы и 10,36% — из средней и старшей. Со своей стороны профсоюзы заявляют о 20% педагогов начальных классов и 45% — других ступеней.

Как бы то ни было, за такой неоднозначной забастовкой, по мнению профсоюзов, скрывается «сильный гнев» преподавательского состава. Представительница одной из профессиональных организаций Софи Вентитей объяснила, что «многие коллеги из школы очень волнуются и опасаются, что в конце концов придётся закрыть (учебные. — ИноТВ) заведения». После возвращения с каникул протестные выступления усилились, но только в старших классах разрешили разделить учеников на группы поменьше.

Как рассказывает французская газета, во вторник протестующие собрались в Париже — несколько сотен из них приехали из других городов, — в надежде получить такие же санитарные гарантии для средней школы. По словам Сильвана, преподавателя физкультуры из Стена, забастовка идёт уже неделю. «Мы сделали предложения об организации полугрупп, однако они остались без ответа, — жалуется он. — Мы не понимаем такого отсутствия объяснений, в то время как мы движемся к катастрофе». К удивлению профсоюзов, протестовать вместе с ними вышли помощники преподавателей, наблюдающие за детьми в столовой и коридорах. «Для нас риск заразиться выше, потому что мы непосредственно контактируем с учениками», — объяснила Анисса, которая работает одним из пяти помощников преподавателей в школе на 300 учеников.

Однако к протестующим присоединяются даже те учителя, которые работают в полугруппах: например, 30% педагогического состава лицея Перье в Марселе. Старшеклассники Зои и Мило провели собственное исследование и выяснили, что разделение на две группы затронуло только 1500 человек с многочисленными исключениями и только те классы, где количество учеников больше 24 — их всего девять на всю школу.

Кроме требований о введении полугрупп преподаватели также заявляют о недовольстве тем, как Министерство образования справляется с эпидемией. Многие критикуют неоднократную смену курса и введение различных санитарных протоколов с марта, а также отсутствие подготовки учебных заведений ко второй волне эпидемии. В марсельской школе Валлон-де-Пен около двух третей преподавателей присоединились к забастовке. Один из них жалуется, что с весны ничего не поменялось: сломанные окна всё ещё не открываются, парты для двух учеников так и не заменили на простые столы, чтобы сидеть по одному. «Наш кошмар — то, что школа может стать очагом (коронавируса. — ИноТВ), — поделился с изданием своими страхами педагог. — Надо избежать закрытия, потому что мы наблюдаем негативные последствия первого карантина на учениках, которые не достигают того уровня знаний, который у них должен был быть».

Учителя также сходятся во мнении о недостаточных мерах, принятых для уборки и дезинфекции в школах. Преподавательница из марсельского лицея Дидро рассказывает, что на бумаге комнаты и общие помещения интерната для учащихся должны убирать каждый день, однако на деле это происходит лишь раз в неделю. Во всех образовательных заведениях педагоги призывают региональные советы нанимать больше уборщиков.

Как отмечается в статье, преподавательское сообщество опасается, что школы снова закроются, если не смогут нормально функционировать. По словам одного из представителей профсоюзов, особенно остро стоит вопрос о замене больных учителей или тех, кто находился в контакте с заразившимся человеком. По его словам, обещанные к следующей неделе тестирования на антитела должны «потушить огонь» протестов, однако пока не будет введено тестирование детей, в классе будет сохраняться возможность заражения. Эльза, преподавательница французского языка из Обервилье, возмущается тем, что её не оповещают в случае выявления коронавируса у кого-нибудь из её учеников. По её словам, «ученики не считаются контактными, и это беспокоит семьи»: пока все говорят о высоких цифрах заболевания, школы продолжают «нормально» функционировать.

Для многих преподавателей кризис в здравоохранении выявил гораздо более глубокую болезнь. Некоторые говорят о «накоплении» обществом травматичных ситуаций: убийство Самюэля Пати, а также самоубийство директора школы в Пантене Кристин Ренон в сентябре прошлого года. «Первый карантин выявил кризис в больницах, — приводит в заключение Le Monde слова преподавателя математики из Марселя. — Второй карантин выявит кризис в национальном образовании».