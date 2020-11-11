Le Figaro: дистанционное обучение сделало из французских первоклашек отстающих

Во Франции переход на дистанционное образование во время первого, весеннего карантина негативно сказался на знаниях учеников младшей школы, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление министра образования. Проведённое в сентябре тестирование показало, что ученики начальных классов демонстрируют ухудшение навыков по чтению и письму, тогда как пятиклассники в целом лучше справились с заданиями по сравнению с 2019 годом.

Как мини-цунами, карантин в марте-мае 2020 года уничтожил прогресс учеников начальной школы за два предыдущих года, пересказывает Le Figaro письмо министра образовании Франции Жан-Мишеля Бланке, адресованное педагогам. По словам политика, особый упор на фундаментальные знания в программах и финансовые вложения государства на сдвоенные классы в начальной школе не могут компенсировать все потери. «Снижение результата очень логично демонстрирует, что, несмотря на всеобщие усилия, на обучение школьников (главным образом из самых уязвимых категорий) повлияла особая ситуация, в которой наша страна оказалась с марта этого года», — заявил Бланке.

Согласно результатам национального тестирования, прошедшего среди учеников младшей школы и пятиклассников в сентябре, эпидемия сказалась на их знаниях, однако в разной степени. Глава статистического центра Министерства образования Фабьен Розенвальд указывает на снижение числа первоклассников, которые добиваются «удовлетворительной» оценки вне зависимости от предмета. И в частных, и в государственных школах уровень знаний учеников «слегка» понизился, причём сильнее всего пострадали темы, которые изучают в детском саду: чтение слогов, написание цифр и решение задач.

По мнению Фабьен Розенвальд, это поколение отстаёт по развитию навыков, однако нанесённый ущерб мог быть гораздо более серьёзным. Жан-Мишель Бланке считает, что отставание можно нагнать «в условиях нормального преподавания». При этом необходимо оценить влияние масочного режима на младших школьников: некоторые учителя предполагают, что средства защиты тормозят обучение чтению. Так, в третьем классе наблюдается ухудшение результатов по чтению и письму: только 68,3% учеников способны громко читать слова (72,6% в 2019 году) и лишь 72,6% могут их писать (77,1% в 2019 году). «Такое снижение объясняется тем, что период с февраля по июнь в первом классе — очень важный: дети переходят к чтению фраз, — объясняет генеральный директор по школьному образованию Эдуар Жеффре. — Это требует присутствия преподавателя». При этом он подчёркивает, что готовился «к намного более сильному снижению».

В статье отмечается, что пятиклассники этого года, напротив, гораздо меньше пострадали от карантина, чем ученики младшей школы. Конечно, доля школьников с проблемами, особенно по математике, остаётся очень высокой, однако в целом уровень знаний растёт по сравнению с 2019 годом. В государственных школах количество учеников с «удовлетворительным» уровнем по французскому языку поднялся с 83,5% до 88,3%, а в частных — с 91% до 94,9%.

Однако в правительстве не считают, что такие хорошие результаты являются заслугой родителей и преподавателей, которые смогли создать особенно хорошие условия для обучения на карантине. Министерство образования указывает, что оценка знаний для пятиклассников основывалась на материале, усвоенном за все годы начальной школы. Таким образом, негативный эффект карантина скорее всего сильнее скажется на первоклассниках и второклассниках, которые ещё не успели получить достаточный опыт школьного образования, пишет Le Figaro.