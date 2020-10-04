Daily Mail: из-за мер по защите от COVID-19 британские школьники мёрзнут от холода

В школах по всей Британии учащиеся мёрзнут от холода, поскольку в качестве меры предосторожности, связанной с нынешней пандемией коронавируса, в классах окна и двери оставляют открытыми для проветривания помещений, пишет Daily Mail.

Родители учащихся одной из школ Норфолка, в частности, заявили, что за время занятий их дети «почти посинели» и «дрожали» от холода.

Некоторые школы призывают учеников «научиться любить прохладу и свежесть» и носить «верхнюю одежду, перчатки и термобельё», чтобы оставаться в тепле.

Всё это происходит на фоне того, как в последние десять дней установилась холодная погода, при этом максимальная температура доходит временами всего лишь до 13 °C. Руководители школ опасаются, что к зиме ситуация может ухудшиться.

Правительство обязало школы увеличить движение воздуха в классах за счёт открытых окон и дверей, чтобы снизить таким образом риск распространения COVID-19.

В Норфолке мать Шарлотта Браннан Милито рассказала, что за время занятий её сын «настолько замёрз, что не мог говорить», причём произошло это после того, как учителя в местном учебном заведении не разрешили ему надеть верхнюю одежду.

«Дети спросили, можно ли им надеть верхнюю одежду, и им ответили, что нельзя. Учитель сказал, что, надев её, весь класс будет отвлекаться. Я была в шоке. Мой младший сказал, что ему было так холодно, что он даже не может говорить, поскольку у него стучали зубы. Я понимаю, почему окна были открыты, и я полностью поддерживаю и хвалю школу за то, что они так хорошо исполняют все инструкции. Просто я действительно считаю, что если ребёнку некомфортно, и ему холодно, то, по-моему, надетая верхняя одежда не будет отвлекать внимание», — отметила Шарлотта Браннан Милито.

Между тем учителя также жалуются на «ужасную» погоду, онемение пальцев и необходимость носить шарфы и верхнюю одежду весь день. Другие преподаватели заказывают одежду и советуют ученикам покупать «хорошее термобельё» в преддверии наступающих холодов, пишет Daily Mail.

Как напоминает издание, в правительственных рекомендациях по возобновлению работы школ говорится: «Как только школа начнёт работать, важно обеспечить хорошую вентиляцию и, по возможности, поддерживать её на максимальном уровне, например, открывая окна и подпирая открытые двери, если это не противопожарные двери, там, где это можно сделать безопасным образом с учётом мер предосторожности. Мероприятия по вентиляции будут варьироваться в каждом конкретном случае в зависимости от индивидуальных обстоятельств».