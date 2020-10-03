Le Figaro: запрет на домашнее обучение и школа с трёх лет — Макрон представил «радикальный» план борьбы с исламским сепаратизмом в образовании

Эммануэль Макрон заявил, что начиная с 2021 года обучение на дому будет строго ограничено, а школьное образование станет обязательным с трёхлетнего возраста, сообщает Le Figaro. Как поясняет издание, эти меры должны помочь решить проблему исламского сепаратизма во Франции, причиной которого президент считает оторванность некоторых детей-мусульман от государственной системы образования.

Эммануэль Макрон заявил, что начиная с 2021 года обучение на дому будет «строго ограничено, в первую очередь, требованиями здоровья», а «школьное образование» будет «обязательным» с трёхлетнего возраста, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, глава государства обнародовал эту меру во время презентации плана действий по защите республики от исламистского сепаратизма. Законопроект будет обсуждаться в Совете министров 9 декабря.

По словам газеты, сегодня во Франции на домашнем обучении находятся более 50 тыс. детей, и с каждым годом эта цифра растёт. Цель нового шага состоит в борьбе с «перегибами» образования на дому, а также проблемой усиления влияния общин, радикализации и, в конечном счёте, отчисления некоторых учеников из школы.

Так, президент республики упомянул о детях, «совершенно оторванных от системы» и о регулярном закрытии незаконных школ, «часто управляемых религиозными экстремистами». Макрон также привёл примеры, когда родители мусульманских учеников сознательно забирали своих детей с уроков музыки или спорта, часто по религиозным мотивам.

Однако, по словам газеты, объявление о строгом ограничении домашнего образования уже вызвало волнения в социальных сетях. Сам глава государства признал, что это «несомненно» одно из «самых радикальных решений со времён законов 1882 года и закона об объединении в школе мальчиков и девочек в 1969 году».

Кроме того, президент анонсировал закрытие программы изучения «языков и культуры стран происхождения» — Марокко, Алжира и Турции.

Наконец, сознавая риск «пробуждения страстей, которые наша страна уже успела испытать», глава государства объявил, что школы, не заключившие договора с государством, будут контролироваться тщательнее, в частности, в вопросах «биографии сотрудников», «педагогического содержания уроков» и «происхождения финансирования». Как напоминает газета, июне 1984 года исключительный активность католических образовательных учреждений, ратовавших за сохранение свободы школ заставила Франсуа Миттерана отказаться от закона о реформе образования.