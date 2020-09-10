Le Figaro: «ислам выше республики» — молодые мусульмане во Франции настроены радикальнее старшего поколения

Молодые мусульмане во Франции демонстрируют гораздо более радикальные религиозные взгляды, чем представители старшего поколения, сообщает Le Figaro со ссылкой на результаты недавнего опроса общественного мнения. Так, 75% молодых респондентов признались, что ставят религию выше республики, а почти половина считает ценности французского общества несовместимыми с мусульманской верой.
Молодые французские мусульмане настроены более радикально, чем старшее поколение, сообщает Le Figaro со ссылкой на результаты опроса, проведённого Французским институтом общественнного мнения по заказу Charlie Hebdo и Фонда Жана Жореса.
На вопрос «Ставите ли вы свои религиозные убеждения выше ценностей Республики?» 74% французских мусульман в возрасте до 25 лет ответили утвердительно, тогда как среди респондентов в возрасте 35 лет и старше таких оказалось всего 25%.
Опрос также показал, что 61% французских мусульман считают ислам «единственной истинной религией», что на 6% больше результата аналогичного опроса 2016 года, при этом среди мусульман в возрасте до 25 лет это мнение разделяют 65% опрошенных, среди людей в возрасте от 25 до 34 лет — 73%, а среди респондентов старше 35 лет — 53%.
При этом 45% мусульман до 25 лет считают ислам «несовместимым с ценностями французского общества». Это мнение разделяют 24% респондентов старше 35 лет.
Как отмечает издание, в то же время другой недавний опрос Французского института общественного мнения показывает, что посещение мечетей по пятницам молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет за последние десять лет выросло почти в два раза: с 23% в 2011-м до 40% в 2019 году.
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