Партия зелёных, пришедшая к власти во многих городах Франции, закрывает глаза на нарушения закона со стороны происламских групп, что придаёт им новые силы для попрания фундаментальных принципов европейского общества, делится своим мнением активистка и публицист Селин Пина в Le Figaro. По её словам, разрешение носить хиджаб в общественных местах является для политического ислама символом того, что при желании и настойчивости можно добиться своего, подчинив государство и общество с другим мировоззрением.

Если раньше Гражданский альянс защищал права граждан, то уже некоторое время он встал на путь происламского левачества: одной из его миссий, похоже, стало разрешение паранджи для купания в бассейнах и хиджаба в спортивных залах, пишет активистка и публицист Селин Пина на страницах Le Figaro. Их последним достижением стало разрешение носить хиджаб в лионском тренажёрном зале Interval: ворвавшись в здание, они заставили владельца изменить правила, по которым головные уборы во время занятий спортом запрещены.

Автор статьи отмечает, что приход к власти зелёных в ряде французских городов и их неоднозначная политика в отношении расистов открыли пути для дестабилизации общества. Партию «Европа Экология Зелёные» считают наивными и неспособными взять на себя обеспечение безопасности населения, в то время как акты насилия становятся обыденностью. Воспользовавшись тем, что администрация закрывает на это глаза и не вводит санкции, некоторые группы расширили свою власть и влияние. Теперь насильственное проникновение на частную территорию для навязывания своего закона стало правомерным действием: никакая статья кодекса не указывает, какая доля шантажа и принуждения здесь используется для того, чтобы склонить мнение другого на свою сторону. Никто не упоминает правонарушение, которое совершают эти активисты, которые притворяются жертвами.

Для создания притеснённого образа Гражданский альянс использует классические аргументы «Братьев-мусульман»*, которые пытаются представить паранджу как свободу, а свои действия — черпающими вдохновение в кампаниях за гражданские права в США. Однако, как подчёркивает Селин Пина, женщины-мусульманки во Франции имеют равные права со всеми, внутренние правила обязательны для всех, а борьба за разрешение повсеместно носить хиджаб является частью политического исламизма. «Хиджаб — это не свобода, а знак, который имеет только одно значение: женщина нечиста и не равна мужчине», — заявляет публицист на страницах французской газеты. Поэтому у европейцев нельзя вызвать чувство вины из-за того, что они отвергают этот знак и таким образом защищают свою приверженность равенству. Эта «великолепная борьба» позволяет построить общество, в основе которого лежит равенство перед законом, но ей приходится выдерживать атаки устаревших концепций, среди которых особенно сильно выделяются исламисты. Следовательно, негативную реакцию на хиджаб нельзя низвести до расистских предрассудков, потому что она главным образом показывает, что два мировоззрения, основанных на несовместимых понятиях, не могут ужиться в одном политическом обществе.

Зная об этом, активисты политического ислама так сильно сосредоточены на хиджабе и как можно более широком его распространении во французском обществе. Этот символ показывает не только то, что можно отказаться от фундаментальных принципов европейской цивилизации, но и то, что в результате и государство, и отдельные люди вынуждены подчиниться. Своими победами исламисты и их союзники демонстрируют, что принципы и идеалы ничего не значат без смелости, а правовое государство также зависит от того, насколько решительно люди хотят, чтобы оно продолжало существовать. Ситуация, когда Гражданский альянс захватывает спортивный зал и шантажирует руководство, является серьёзным случаем, однако ещё хуже страх, который парализует руководителей и создаёт впечатление, что многие из них неспособны взять на себя ответственность и проявить твёрдость, как того требует ситуация. Становится понятно, что закон не защитит, если власть дала слабину.

Общество научилось видеть вред в отсылках к расе, так что теперь эту боязнь прослыть «расистом» используют в качестве основной тактики политический ислам и расистские идеологии для продвижения своих требований на политическом уровне. Парадокс заключается в том, пишет Селин Пина, что сейчас из страха показаться расистами или исламофобами французские руководители дают дорогу сексизму.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.