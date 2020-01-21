Le JDD: власти Франции безоружны перед проблемой радикального исламизма в стране

Власти Франции безуспешно пытаются справиться с проблемой роста влияния радикального исламизма, пишет Le JDD. Как сообщает издание, по данным правоохранительных органов, сегодня под контролем исламистов находятся 150 районов в стране. При этом задача борьбы с радикальными настроениями осложняется риском дискриминации всего мусульманского сообщества, замечает еженедельник.

После теракта в префектуре парижской полиции в октябре прошлого года и заявления Эммануэля Макрона о том, что борьба с межобщинной напряжённостью является «важнейшей борьбой», исполнительная власть активно ищет средства для противостояния этому феномену, пишет Le JDD. «Объём работ колоссален — множатся тревожные сигналы в отношении роста влияния исламизма во многих районах, а также в сфере образования, спорта или здравоохранения», — отмечает издание, добавляя, что власти выглядят безоружными перед этой проблемой. Кроме того, задача осложняется риском стигматизации мусульманского сообщества.

Хотя в Елисейском дворце обещают представить план борьбы с проблемой до муниципальных выборов в стране, один из министров сомневается в успехе этого предприятия: «Макрон хочет продвинуться вперёд, это очевидно. Однако проблема в том, что мы движемся в тумане», — уверен собеседник издания. Тем не менее, по заверениям администрации, тема борьбы с радикальным исламизмом станет во втором акте президентского срока Макрона ключевой. «Министры находятся под давлением Макрона, который потребовал от них серьёзных предложений», — подчёркивает осведомлённый источник издания.

5 января после теракта в городе Вильжюиф министр внутренних дел Кристоф Кастанер потребовал от префектов оценить обстановку в департаментах. Генеральная дирекция внутренней безопасности, в свою очередь, подготовила документ, которому был присвоен статус государственной тайны в сфере обороны и содержание которого было раскрыто только Министерству внутренних дел. Как подчёркивается в статье, ознакомиться с ним не разрешили даже заинтересованным министрам, которым содержимое доклада было представлено в устном изложении.

Согласно докладу, 150 районов в стране находятся под контролем исламистов, при этом, помимо пригородов Парижа, Лиона и Марселя, где этот феномен наблюдается уже давно, в список попали и множество северных городов, таких как Мобёж, в котором партия Союз французских мусульманских демократов набрала на последних выборах 40% голосов, а также «самые неожиданные области» в разных частях страны.

Как напоминает еженедельник, 27 ноября глава МВД направил в префектуры циркуляр, провозглашающий борьбу против исламизма и разделения на общины новым основным направлением деятельности местных властей. Министр настоятельно рекомендовал государственным службам следить за случаями изъятия детей из школ, соблюдением норм гигиены, спортивной активностью, прибытием в страну несовершеннолетних, а также случаями мошенничества и «отмывания денег», связанными с радикальным исламизмом. Кроме того, МВД потребовало от Министерства финансов предоставить средства и экспертов для финансового контроля над определёнными ассоциациями.

Помимо прочего, циркуляр призывает создать в департаментах ячейки государственных органов для борьбы с проблемой, а также ассоциации госслужащих, нацеленные на выявление случаев радикализации, таких как требования введения часов раздельного посещения бассейна для мужчин и женщин, появление «общинных служб» и запреты на посещение школы для детей. Цель этих мер — побороть привычку госслужб не обмениваться между собой важной информацией. «Кастанер может устраивать представление и демонстрировать мускулы, но без поддержки местных коллективов мы упрёмся в стену», — делится с изданием один из министров.

Циркуляр в отношении «защиты светского государства и борьбы против радикализации и разделения на общины» вместе с практическим руководством, разъясняющим возможность применения для этих нужд статей уголовного кодекса, выпустила 10 января и министр юстиции Николь Беллубэ. Основное внимание в нём уделено таким вопросам, как равенство мужчин и женщин и отказ от обучения в школе в пользу посещения неофициальных учебных заведений и онлайн-обучения.

При этом, как отмечает издание, в сфере школьного образования борьба за светские ценности несёт в себе риск стигматизации мусульманского сообщества. По мнению прокурора Версаля Маривонн Келиботт, «необходимо умение разделять противостояние республиканским ценностям, сопровождаемое установлением антиобщества, построенного на религиозном тексте, и свободное и уважительное следование религии». С этим мнением согласен и высокопоставленный представитель правоохранительных органов. «В реальности, когда мы говорим о разделении на общины, мы говорим не о религиях, а об исламизме. Однако французское право не даёт возможности рассматривать исламизм отдельно», — поясняет источник издания.

Сегодня министры спорят о том, нужен ли для борьбы с радикальным исламизмом отдельный законопроект. Ни Елисейский дворец, ни Министерство внутренних дел не убеждены в этой необходимости, отмечает еженедельник. Высокопоставленный сотрудник французского МВД выступает за «стратегию сдерживания», основанную на использовании общих норм права. Как замечает собеседник издания, специальное законодательство помогло закрыть во Франции семь мечетей, где проповедовался радикальный исламизм, однако с помощью общего права удалось закрыть около 30 из них. Помимо этого, по причинам, связанным с гигиеной и согласно требованиям, не имеющим отношения к религии, властям удалось закрыть Европейский институт гуманитарных наук — мусульманское учебное заведение в Сен-Дени.

Для президента Макрона борьба с разделением на общины представляет собой политическую головоломку, полагает издание, отмечая, что глава государства не хочет связывать её с темой организации ислама во Франции. Президент до сих пор не высказался по проблеме, несмотря на обещание, данное два года назад. При этом источники издания во властных кругах беспокоятся, что для осознания проблемы может быть уже слишком поздно.