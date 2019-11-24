Le Figaro: мусульманина, убившего пожилую еврейку в Париже, признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности

Генеральная прокуратура освободила от уголовной ответственности мусульманина, избившего до смерти пожилую еврейку в её собственной квартире, сообщает Le Figaro. Как поясняет издание, это решение было принято на основании выводов психиатрических экспертиз, заключивших, что преступник, выкрикивавший во время побоев: «Аллах Акбар!», действовал в приступе бреда. По словам газеты, это дело вновь подняло во Франции вопрос о росте антисемитизма в мусульманских общинах страны.

Генеральная прокуратура Франции сочла, что подозреваемый в убийстве пожилой француженки еврейского происхождения Сары Халими в Париже не может быть привлечён к уголовной ответственности по причине потери рассудка в момент совершения преступления, сообщает Le Figaro со ссылкой на анонимный источник в кругах следствия. Как сообщается, слушания по этому делу должны состояться в следственной палате в среду.

Как напоминает газета, в ночь с 3 на 4 апреля 2017 года в Париже молодой мусульманин Кобили Траоре вторгся в квартиру своей 65-летней соседки Сары Халими в доме для малоимущих рабочего квартала Бельвилль и с выкриками «Аллах Акбар!» вперемешку с оскорблениями и стихами Корана, забил её до смерти.

В июле этого года следователи посчитали версию о потере подсудимым рассудка «правдоподобной». Это решение вызвало в обществе опасения, что 29-летний Колиби Траоре может избежать суда присяжных за вменяемое ему «преднамеренное убийство антисемитского характера». Согласно закону, суд обратился в следственную палату для оценки того, какой ход следует дать делу: правовой или медицинский.

Три проведённые в рамках следствия психиатрические экспертизы единогласно постановили, что подозреваемый действовал в «приступе бреда», спровоцированного чрезмерным употреблением марихуаны. При этом эксперты разошлись во мнениях о том, утратил Траоре рассудок или находился в состоянии изменённого сознания сознания.

В заключении генеральной прокуратуры от 20 ноября, с которым удалось ознакомиться журналистам, говорится, что у ведомства достаточно оснований для предъявления подсудимому обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами антисемитского характера, однако оно считает необходимым признать его неподлежащим уголовной ответственности по причине потери рассудка.

При этом из предписания следователей исчезло упоминание об отягчающих обстоятельствах преступления — его антисемитском характере. Как отмечает газета, это дело стало для многих отражением проблемы роста антисемитизма в бедных кварталах, находящихся под влиянием радикального ислама