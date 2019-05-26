N-TV: в правительстве Германии евреям посоветовали не носить кипы

Уполномоченный правительства Германии по антисемитизму не рекомендует евреям в стране повсеместно носить кипу, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Это предостережение связано с резко возросшим за последний год количеством преступлений на почве антисемитизма. Критики такой позиции отмечают, что подобные рекомендации говорят о неспособности государства обеспечить соблюдение религиозной свободы граждан.

В Германии существенно увеличилось количество преступлений, совершённых в отношении евреев, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. В связи с этим уполномоченный правительства по антисемитизму Феликс Кляйн рекомендует евреям в Германии не носить кипы в общественных местах.

«Я не могу советовать евреям сейчас носить кипы повсюду в Германии», — заявил Кляйн в интервью немецким СМИ. Раньше он придерживался иной позиции, но, к сожалению, был вынужден изменить своё мнение, признался представитель правительства.

Как сообщается в статье, в прошлом году количество преступлений на почве антисемитизма в Германии возросло до 1800. Уполномоченный правительства страны объяснил это «растущими общественными несдержанностью и огрубением». Этому в значительной степени способствовали интернет и социальные сети, но также продолжающиеся нападки на немецкую культуру памяти. Почти 90% правонарушений приписываются правым радикалам. Преступники из числа мусульман часто смотрели арабские каналы, в которых формировался роковой образ Израиля и евреев, поясняет N-TV.

Из-за резко возросшего количества преступлений на почве антисемитизма Феликс Кляйн потребовал ввести в Германии обучение для полицейских и других госслужащих. По его словам, среди полицейских и государственных служащих присутствует значительная неуверенность в том, как следует обращаться со случаями антисемитизма. Многие не понимают, что разрешено, а что нет. Не существует чёткого определения антисемитизма, а ему должны учить в полицейских школах. То же касается и образования учителей и юристов, считает уполномоченный немецкого правительства по антисемитизму.

Министр внутренних дел Баварии, вопреки Кляйну, призывает евреев в Германии носить кипы повсеместно, несмотря на предупреждения уполномоченного по антисемитизму. «Каждый может и должен носить кипу, неважно, где, и неважно, когда ему этого хочется», — считает министр. Ношение кипы — это часть религиозной свободы. «Если мы дадим слабину перед ненавистью к евреям, мы предоставим пространство правому мировоззрению», — предостерегает баварский политик.

Публицист Михель Фридман также резко раскритиковал высказывания Кляйна. По его словам, это равносильно государственному заявлению под присягой, а немецкая конституция гарантирует соблюдение в том числе религиозной свободы. «По-видимому, государство не справляется с тем, чтобы обеспечить её всем еврейским гражданам в повседневной жизни», — заметил немецкий публицист.