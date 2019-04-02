Guardian: в Польше «Гарри Поттера» предали огню за колдовство

Католические священники из польского города Кошалин провели церемонию сжигания объектов, распространяющих колдовство и идолопоклонничество. Под горячую руку польских активистов попали сувениры, фигурки, а также книги, в том числе известные произведения о волшебнике Гарри Поттере.
Польские католические священники сожгли книги, которые, по их мнению, занимаются распространением колдовства. Среди прочих огню предали и популярные книги британской писательницы Джоан Роалинг о юном волшебнике Гарри Поттере, сообщает The Guardian. Церемонию засняли и обнародовали в соцсетях.
На кадрах видно, как трое священников из города Кошалин, расположенного на северо-западе Польши, вынесли из церкви книги и подожгли их на глазах у небольшой группы зрителей, а за тем прочитали молитву. Как отмечает газета, также в костре можно было заметить зонтик с изображением японской мультипликационной кошки Hello Kitty, маску и различные фигурки.
Инициатива принадлежит местному евангелическому фонду SMS z nieba («СМС с неба»), страница которого на Facebook насчитывает 22 тыс. подписчиков. Опубликованные изображения сопровождались цитатами из Ветхого Завета, осуждающими колдовство и идолопоклонничество.
Действия религиозных активистов оценили не все. Некоторые пользователи соцсетей посмеялись над церемонией и поинтересовались, в здравом ли уме находились собравшиеся. Кто-то приводил сравнения с нацистской Германией.
The Guardian напоминает, что серия книг о Гарри Поттере не впервые «навлекает на себя гнев религиозных активистов», которые считают, что произведения были созданы под влиянием злого духа и могут совратить детей с праведного пути. Так, в 2016 году в России вышел мультфильм «Дети против волшебников», в котором описан заговор по развращению юных умов с участием автора «Гарри Поттера» и НАТО.
Как отмечает издание, наряду с ультраправыми в Польше католическая церковь представляет влиятельную консервативную силу и активно высказывается по проблеме прав ЛГБТ и законодательства по абортам.
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