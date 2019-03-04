«Москалям здесь не быть»: на Украине захвачен очередной православный храм

Представители Православной церкви Украины при поддержке радикалов из «Правого сектора» захватили храм Украинской православной церкви. Как передаёт «СТРАНА», радикалы и активисты во главе с клириком Иваном Лесиком начали бить верующих, выставляя их из помещения на улицу и выкрикивая: «Москалям здесь не быть».

В селе Гнездичное Тернопольской области Украины, где ещё в январе сторонники Православной церкви Украины договорились с местными прихожанами о поочерёдных службах, представители Православной церкви Украины, заручившись поддержкой активистов «Правого сектора»*, захватили храм Украинской православной церкви. Как пишет «СТРАНА», протоиерей местного храма Стефан Балан сообщил, что, согласно достигнутым ранее договорённостям, для сохранения мира в деревне было принято решение, что богослужения обеих церквей будут совершаться поочерёдно на улице, а храм будет опечатан.

Однако 3 марта представители Православной церкви Украины третий раз нарушили собственные же условия, открыв опечатанный храм и начав совершать богослужение. Сторонники УПЦ потребовали разрешить и им провести службу в храме, на что получили отказ.

Ещё некоторое время, по сообщению настоятеля, продолжались переговоры, в это время вход в церковь блокировали 15—20 бойцов «Правого сектора». Радикалы и активисты во главе с клириком Иваном Лесиком, по данным отца Стефана, начали бить верующих, просто выставляя их из помещения на улицу и выкрикивая: «Москалям здесь не быть». При этом им не препятствовала полиция.

Как напоминает издание, ранее в УПЦ сообщили, что местные власти Ровенской, Кировоградской и Киевской областей принимают активное участие в захватах храмов Украинской православной церкви. Они проводят открытую агитацию за так называемый переход, помогают активистам в их незаконных намерениях против УПЦ и даже самовольно описывают храмы без каких-либо документов.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).





