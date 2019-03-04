«Москалям здесь не быть»: на Украине захвачен очередной православный храм
«Сказочными» амбассадорами благотворительного проекта «Наши сказки» стали Светлана Зейналова, Надежда Ангарская, Сергей Рязанский, Игорь Паньков, Сергей Анашкевич, Инна Белова, Катерина Рудыка, Ника Злобина, Мария Василькова.
В Челябинской области рассказали об итогах проверки сообщений о забытом в автобусе ребёнке, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Музыкальный критик Андрей Бухарин в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.
Комиссия по этике «Роскосмоса» рекомендовала уволить сотрудника, некорректно высказавшегося в интернете о жителях хрущёвок. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о запуске конкурса на лучший мем, который будет посвящён ей.
Инцидент в Солсбери, произошедший 4 марта 2018 года, был трюком «дохлый кот», использованным британским правительством, заявили в пресс-службе МИД России.
Сбербанк с 1 марта снизил ставки по ряду кредитных карт массовой линейки, сообщает пресс-служба организации.
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что капитан команды Денис Глушаков должен был сыграть с первых минут в матче 18-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
Россиянка Мария Вяткина заняла второе место в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру новобранца команды защитника Айртона в матче 18-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
Умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт. Об этом сообщает The Sun. Отмечается, что тело музыканта было найдено утром в понедельник, 4 марта, в его собственном доме в графстве Эссекс. По словам представителя полиции, смерть Флинта носит некриминальный характер.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Солсбери в годовщину инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что красно-белым повезло в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
«Большая семёрка» и Всемирный банк раскритиковали решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении.
После обращения RT сироте из Бурятии Виктории Застрогиной, в одиночку воспитывающей троих детей, выплатили региональный материнский капитал, который она не могла получить из-за проблем с пропиской.
Полк новейшей системы С-400 «Триумф» поступил на усиление противовоздушной обороны в Калининградской области. Об этом заявили в пресс-службе Балтийского флота.
Московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил об отставке директора департамента по связям с общественностью Леонида Трахтенберга.
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
В «Роскосмосе» прокомментировали слова своего сотрудника, который назвал людей, живших в пятиэтажках хрущёвской эпохи, «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орёт по ночам».
Серебряный призёр Универсиады-2019 Эдуард Латыпов рассказал, что его включили в состав сборной России на чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Минтранс России подготовил проект «дорожной карты» по введению зон, в которые будет запрещено въезжать транспортным средствам с «низким экологическим классом».
Россиянин Владислав Киселёв завоевал золото в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
В Следственном комитете России заявили, что в Орске ведётся расследование убийства замдиректора крупной энергетической компании. Об этом говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.
Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который пригрозил ответом в случае попыток помешать возвращению главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в страну.
Россия по-прежнему сохраняет монополию на доставку экипажей к Международной космической станции. Об этом заявили в пресс-службе производителя ракетных двигателей НПО «Энергомаш».
Игрок габонского футбольного клуба «Аканда» Герман Цинг умер после падения во время матча с «Миссиле».
Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что работа президента была бы интересна любому управленцу.
Российские кёрлингистки уступили команде Китая в матче кругового турнира на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Евросоюз продлил до 6 марта 2020 года санкции в отношении 12 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение госсредств Украины.
Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова заняла третье место на дистанции 1500 метров в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.
В ЕАО по поручению прокурора области проводится проверка информации ГТРК «Бира» о нарушениях прав граждан на предоставление ритуальных услуг по транспортировке тел умерших в морг.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о том, как назначение Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза (РФС) может повлиять на возвращение пива на стадионы.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о Доктрине Монро в отношении Венесуэлы.
Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что капитану команды Денису Глушакову и защитнику Дмитрию Комбарову следует уйти из клуба.
Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, которая является вице-председателем Центристской партии, прокомментировала итоги выборов в парламент страны.
Член совета Международной федерации по футболу (ФИФА) и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением, стоит ли разрешить продажу и употребление пива на российских аренах.
Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал RT сообщение о том, что в январе — феврале 2019 года Украина снизила импорт природного газа из Европы на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице и Московской области 8 марта ожидается потепление до +8 °С. Об этом сообщает Интерфакс.
Американский лидер Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, после чего его может сменить кандидат от Демократической партии, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
Бывший игрок московского «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру команды в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, является самозванцем, заявили в посольстве России в Каракасе.
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск пока не получал от Москвы какой-либо официальной информации в рамках работы совместной группы по интеграции.
Федерация бокса России выложила в сеть фильм под названием Iron, посвящённый бывшему чемпиону мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе Мурату Гассиеву.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал RT слова министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что китайские ракеты угрожают России, в связи с чем необходимо включить КНР в Договор РСМД.
Телеканал RT возглавил рейтинг новостного агрегатора MediaMetrics за февраль 2019 года.
Российский биатлонист Никита Поршнев занял первое место в индивидуальной гонке на 20 км на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Официальный представитель индийского Минобороны подполковник Девендер Ананд заявил, что утром в понедельник, 4 марта, военнослужащие Пакистана и Индии обстреляли позиции друг друга в спорном регионе Кашмир.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».
Футболист «Амедспора» Мансур Чалар атаковал с лезвием соперников из команды «Сакарьяспор» в матче третьего по силе турецкого дивизиона.
В январе — феврале 2019 года Украина снизила импорт природного газа из Европы на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.