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Euronews: 4 года спустя после трагедии в Одессе виновные так и не наказаны
Одесситы почтили на траурном митинге память погибших четыре года назад в результате уличных беспорядков и поджога Дома профсоюзов. Жертвами столкновений между националистами и сторонниками федерализации в Одессе в начале мая 2014 года стали 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти Украины признали подозреваемыми 23 человека, однако виновные в трагедии до сих пор не наказаны, передаёт Euronews.

В Одессе на траурном митинге у Дома профсоюзов почтили память погибших четыре года назад в результате массовых беспорядков. Во всех храмах Одесской епархии прошли заупокойные богослужения, а на Греческой площади — межконфессиональный молебен.

2-го мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между активистами движения «антимайдан» и членами радикального объединения «Правый сектор»* и так называемой самообороны «майдана». В результате беспорядков был разрушен палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придание русскому языку статуса государственного.
 
Сторонники федерализации затем укрылись в Доме профсоюзов, в котором был устроен поджог. В общей сложности жертвами этих событий стали 48 человек, свыше 200 получили ранения.
 
Власти Украины признали подозреваемыми 23 человека. Но расследование продолжается, и виновные в трагедии до сих пор не наказаны.
 
Дата выхода в эфир 02 мая 2018 года.
 
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

 

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Euronews Франция Европа
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