СТРАНА.ua: украинские «нацики» регулярно избивают подростков в центре Киева

В Киеве участились случаи нападения на подростков, которых избивают люди в форме националистических групп. Как пишет «Страна.ua», пользователи сети неоднократно описывали случаи, когда националисты с нашивками «Правого сектора» и «Нацкорпуса» избивают неформально выглядящую молодёжь.

В Киеве участились случаи нападения на подростков, которые красят волосы или ходят в «неформальной» одежде. Их избивают люди в форме националистических групп. Как пишет «Страна.ua», об этом в Facebook заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинтадзе.

«Подонки, которые считают возможным с нашивками националистических группировок устанавливать свои правила и издеваться над детьми, должны понести наказание», – написала она, комментируя историю киевлянина Дмитрия Дубицкого, которую она перепостила на своей странице в соцсети.

Дубицкий рассказал о нападении на свою несовершеннолетнюю дочь. Её атаковали 20-летние парни в камуфляжной форме и с нашивками националистических организаций – «Правого сектора»* и «Нацкорпуса».

«Сегодня напали на мою несовершеннолетнюю дочь. Среди бела дня, в людном месте, на Контрактовой площади. Нападавших было трое, примерно 20-летнего возраста, в полувоенной одежде... Дочь общалась со знакомыми, одета была, как обычно, неформально – футболка с принтом, значки рок-групп, крашеная прядь волос. "Борцы за нравственность" прицепились с идиотскими вопросами, сорвали с шеи кулон.

Окружающие возмутились и начали их оттеснять. Один из подонков вырвался и залил лицо дочери из газового баллончика, после чего все трое удрали.

Этого оказалось мало. Ребята отправились к магазину "Сильпо" неподалеку, дочь мало что уже видела, к тому же плохо могла говорить. В магазине купили молоко и воду, стали оказывать помощь. Именно в это время подонки вернулись и сильно ударили её по лицу, после чего снова удрали», – рассказал он, как было дело.

По словам Дубицкого, о нападениях националистов на неформалов он слышит не в первый раз.

«В центральной части Киева орудуют отморозки (основные локации – Майдан и "Глобус", Почтовая площадь, Контрактовая площадь), которые регулярно оскорбляют и избивают подростков. Поводом, как правило, становится внешний вид – парня могут избить за челку или "подкатанные" штаны, девушку – за пирсинг или крашеные волосы. Уже более полутора лет я слышу от дочери рассказы об этом. Конфликты с "нациками" (так их называют наши дети) у неё были и ранее, доходило и до потасовки, но так, как сегодня, – впервые», – пишет он.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).



