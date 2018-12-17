Вести: Ярош заявил о начале «охоты на московских попов»

Украинский националист Дмитрий Ярош заявил о начале «охоты на московских попов». Как пишут «Вести», политик заявил, что священники Украинской православной церкви Московского патриархата являются агентами ФСБ, поэтому «охота на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу — дело, угодное богу и родине».

Основатель и лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош объявил «охоту на московских попов». Как передают «Вести», об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Пытаясь быть христианином и конфессионально-определившимся греко-католиком, понимаю, что у каждого свой путь к богу. Мы, украинцы, милосердны, а следовательно, уничтожаем врагов бога и Украины — с любовью», — пишет Ярош.

«Так называемая УПЦ МП — нецерковь. Это ФСБешная резидентура, которая является Искандером в руках сатаниста Путина, как до этого была оружием в руках Сталина, Берии, Жукова и других безбожников. Иерархия так называемой УПЦ МП, которая не нашла национального мужества, сил и аргументов перейти в Украинскую церковь также является не служителями бога, а агентурной сетью ФСБ и Путина, а значит — врагами Украины», — добавил политик.

Поэтому, по его убеждению, «охота на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу — дело, угодное богу и родине».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

