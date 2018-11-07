Washington Post: американские евреи осознали, что живут в стране, где процветает антисемитизм

После массового убийства в синагоге в Питтсбурге молодые евреи в США начали осознавать, что они живут в стране, где процветает антисемитизм, пишет The Washington Post. Как отмечают молодые люди, они начали чаще сталкиваться с притеснениями из-за своей религии: как на американских улицах, так и в Twitter.

Когда в синагоге в Питтсбурге раздались выстрелы, Иаиль Фишер из Вашингтона стало страшно быть еврейкой, пишет The Washington Post.

«Я никогда не чувствовала себя в опасности, физической опасности, из-за того, что я еврейка, — рассказала Фишер своим друзьям. — Мне нужно было отлучиться по делам, и я нервничала. Я никогда себя так не чувствовала».

Трое её 22-летних друзей-евреев согласно кивнули головой.

Хэйли Бергер рассказала Иаиль Фишер о том дне, когда она впервые осознала, что в Америке есть люди, которые настолько ненавидят евреев, что хотят их убить. Это было в апреле 2014 года, когда белый расист застрелил насмерть трёх человек у Еврейского культурного центра и дома престарелых для евреев в пригороде Канзаса, где она жила.

Реубен Зиегман вспоминает день в прошлом году, когда вандалы напали на еврейское кладбище в Сент-Луисе. Через несколько дней от действий вандалов пострадало и еврейское кладбище в Филадельфии.

«Это заставило меня на какое-то время надеть кипу, — утверждает он. — Я сказал себе: «Я буду евреем. И никакое проявление жестокости не вынудит меня бояться».

Как отмечает издание, для многих молодых евреев по всей Америке массовое убийство в синагоге в Питтсбурге в прошлом месяце стало серьёзным уроком. Многие миллениалы, когда они думают о жестокости в отношении евреев, вспоминают в первую очередь рассказы своих родителей, бабушек и дедушек о холокосте, погромах в Восточной Европе и Испанской инквизиции. Эти события, о которых они читают в книгах по истории, случились более полувека тому назад и не в США, а в других странах.

Инцидент в Питтсбурге «развеял то, что осталось от этой иллюзии».

Молодые евреи в США, теперь понимают, что они живут в стране, где процветает антисемитизм, из-за которого погибают люди.

В США увеличилось количество преступлений на почве ненависти. Twitter охвачен антисемитскими сообщениями, которые просматривают миллионы человек. Президента США Дональда Трампа также обвиняли в антисемитизме. В прошлом году, когда неонацисты шли по улицам Шарлоттсвилля, выкрикивая антисемитские лозунги, Трамп заявил, что «с обеих сторон были очень хорошие люди».

Гэби Киршнер столкнулась с проявлением ненависти по отношению к евреям в прошлом мае на протестной акции против администрации Трампа в Нью-Йорке. В тот день Киршнер услышала, как группа сторонников Трампа, громко крича, называла её еврейкой. В ответ на её сообщения в Twitter неизвестные так же пишут «еврейка».

Как отмечает американское издание, девушка до сих пор чувствует себя незащищённой на улице, опасаясь, что незнакомые люди, которые бросают на неё взгляд, могут оказаться неонацистами и определить по лицу, что она еврейка.

Согласно результатам опросов, пять лет назад молодые евреи в США знали о дискриминации, с которой сталкиваются другие люди, и почти не придавали значения дискриминации в отношении евреев. Всего 39% опрошенных тогда считали, что в Америке распространён антисемитизм.

В 2018 году намного больше евреев того же возраста ответили, что ощущают дискриминацию. Согласно данным опроса, 64% молодых евреев признали, что лично сталкивались с притеснениями из-за своей религии.

Старшие поколения американских евреев рассказывали своим детям истории о преследованиях евреев, о том, как в начале XX века их предки бежали в Америку из Восточной Европы, о том, как они покидали нацистскую Германию, спасаясь от холокоста, а также многое другое.

Однако об американском антисемитизме — квотах, которые запрещают евреям поступать в некоторые университеты, районах, где евреям не рады, отелях и летних лагерях, куда не пускают евреев, — очень редко рассказывается на уроках в еврейских школах, пишет The Washington Post.