Das Erste: Германию захлестнула новая волна антисемитизма

В Германии вновь проявляются тенденции к росту антисемитских настроений, сообщает Das Erste. Разжигая ненависть к евреям, правые радикалы способствуют расколу общества и его одичанию, считает корреспондент немецкого телеканала Натали Амири. Она опасается, что история становления в стране фашизма может повториться.

Ситуацию с ростом антисемитизма в Германии прокомментирует Натали Амири из Bayerische Rundfunk.

НАТАЛИ АМИРИ, корреспондент Bayerische Rundfunk: Знаете, у комментариев зачастую есть две стороны. Мне часто приходится думать над тем, как правильно с журналисткой точки зрения включить каждый из пунктов в моё заявление. Поэтому можно сказать, что высказывать суждения по поводу антисемитизма довольно просто. Он просто неприемлем.

В то же время меня пугает, что я всё чаще замечаю, что в Германии он до сих пор не искоренён. Он вновь прокрался. Зачастую он проявляется в скрытой форме и его трудно распознать. Будучи наивными ребёнком, когда я читала «Дневник Анны Франк», я думала, что подобное уже не повторится. Уж точно не в процветающей Германии, в которой я живу.

Мне поплохело, когда я недавно увидела кадры из репортажа о правом роке: в нём все участники показывали нацистское приветствие и горланили песни антисемитского содержания. И этот концерт проводился не тайно. Всё произошло на глазах у властей. Это был фестиваль СС, вот только между буквами стояла точка. Что? В таком случае можно не замечать?

Мне плевать, когда нацисты совершали свои преступления — 70, 80 или 90 лет назад. У преступлений национал-социалистов против евреев никогда не истечёт срок давности. Именно сейчас нам надо встать на защиту базовых ценностей демократии. Сейчас, когда определённые части общества — АдГ, PEGIDA и другие правые радикалы — хотят расколоть страну с помощью популизма и ненависти. Таким образом они способствуют одичанию нашего общества. Тогда (в годы становления нацисткого режима в Германии. — ИноТВ) им практически никто не оказал сопротивления. Я надеюсь, в этот раз история не повторится.

Дата выхода в эфир 05 октября 2018 года