Германия получила право проведения чемпионата Европы по футболу в 2024 году, сообщает N-TV. Однако успех мундиаля в 2006-м Берлин повторить не сможет, считает автор статьи. В стране выросли ксенофобские настроения, многие болельщики недовольны чрезмерной коммерциализацией спорта. К тому же фанаты разочаровались в своей сборной после «катастрофы» на ЧМ-2018, отмечает автор статьи.

Немецкая сборная прошла квалификацию на чемпионат Европы, который пройдёт в 2024 году, сообщает N-TV. Дело в том, что команда страны — организатора соревнований автоматически становится их участником, объясняет немецкий телеканал. После катастрофы, которая приключилась на ЧМ-2018, это хорошая новость, считает автор статьи: «УЕФА принял разумное и безальтернативное решение».

Во времена, когда крупные спортивные мероприятия всё чаще проходят в странах с автократией, выбор в пользу Германии — это, главным образом, выпад в сторону Турции и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Важными факторами при принятии решения послужили ситуация с правами человека в Турции, а также экономический и финансовый кризис, хотя в отличие от немцев Анкара не собиралась взимать с УЕФА аренду за стадионы, а также налоги.

Впрочем, Германия вряд ли сможет повторить успех мундиаля в 2006 году, продолжает N-TV. Новой «летней сказке» не бывать, считает автор статьи. Тогда на чемпионате мира страна проявила себя с лучшей стороны. Неожиданно раскованных немцев стали любить за рубежом. И на футбольном поле началась новая эпоха, сборная Германии заиграла «быстро, агрессивно и зрелищно».

дилетантского подхода» к После футбольного лета в 2006 году планка была поднята неимоверно высоко. В этом-то и заключается проблема, объясняет автор. Такое тяжело повторить. К тому же времена изменились, причём не только на газоне. Это касается и Немецкого футбольного союза, который понёс большой имиджевый урон из-за «» к скандалу с Месутом Озилом . После ЧМ в России немецкие фанаты разочаровались в своей сборной. На стадионах многие болельщики самых разных клубов возмущаются из-за роста коммерциализации.

Ситуация в стране также изменилась. В бундестаге теперь сидит партия «Альтернатива для Германии», которая «отравляет политический и социальный климат в стране своей травлей в отношении иностранцев и беженцев». В недавнем опросе 80% немцев пожаловались, что терпимость по отношению к чужому мнению значительно снизилась.

По крайней мере, они на это жалуются, отмечает N-TV. Это положительная сторона медали, поэтому у Германии всё же есть шанс показать свою открытость миру на ЧЕ-2024. Многие немцы рады тому, что это футбольное мероприятие пройдёт в их стране. Теперь Немецкому футбольному союзу осталось обзавестись конкурентоспособной командой, заключает автор: «К счастью, турнир начнётся только через шесть лет».