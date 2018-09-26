Heute: сработано чётко — на ЧМ-2018 «выбегальщикам» на поле не дали сорвать матчи

На финальных матчах ЧМ-2018 Россия предотвратила 170 попыток болельщиков выбежать на поле, сообщает Heute. Об этом заявил генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Желание завоевать «сомнительную славу» закончилось для хулиганов «позорным провалом», отмечает австрийское издание.
К сожалению, выбегающие на поле болельщики — это привычная для футбольных матчей картина, пишет Heute. Но многие попытки добиться «сомнительной славы» заканчиваются «позорным провалом», отмечает автор статьи.
Как сообщил генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, на финальных матчах чемпионата мира в этом году число таких хулиганских выходок достигло 170. «Невероятная цифра», — комментирует австрийское издание эти данные.
На футбольной конференции в Мадриде Сорокин также выдвинул «экстравагантное предложение» наказывать и персонал службы безопасности, если «выбегальщики» смогут попасть на поле. С некоторыми из них на ЧМ-2018 Россия особо не церемонилась. К примеру, активистов из группы Pussy Riot на несколько суток посадили под арест, напоминает Heute.
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