Tageszeitung: новая форма украинских футболистов разожгла старый конфликт

На новых футболках сборной команды Украины по футболу написан старый лозунг «Слава Украине!», имеющий негативный исторический подтекст. Как пишет Die Tageszeitung, этот факт вызвал большой резонанс, в первую очередь, в России, где заявили, что политическим лозунгам не место на спортивной экипировке, однако реакции со стороны ФИФА пока не последовало.

Спорный пенальти подарил украинской сборной победу в игре со сборной Словакии, состоявшейся в минувшее воскресенье во Львове, со счетом 1:0. Однако, как пишет Die Tageszeitung, гораздо больше разговоров вызвал не результат матча, а кое-что другое.

Издание отмечает, что в начале минувшей недели сборная Украины представила свою новую игровую форму. Домашние матчи она по-прежнему будет проводить в жёлтых футболках с голубыми вкраплениями, а выездные — в голубых футболках с жёлтыми вкраплениями. Кроме того, испанская фирма — производитель спортивной экипировки Joma разработала третий комплект формы — белый. Но главное — не это. Как с гордостью сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Украины, на спинах спортсмены, кроме собственных фамилий и номеров, будут теперь носить лозунг «Слава Украине!»

Как пишет автор статьи, эта небольшая надпись курсивом содержит в себе большой конфликтный потенциал. Многие ещё помнят, как игрок сборной Хорватии Домагой Вида после победы над командой России в четвертьфинале минувшего чемпионата мира опубликовал в интернете видеозапись, на которой он, празднуя победу в раздевалке, выкрикнул: «Слава Украине!»

Международная федерация футбола сделала игроку предупреждение. Вида сразу же извинился в эфире российского телевидения, назвав своё поведение «ошибкой» и заверив, что это была «шутка», никак не связанная с политикой. Однако Вида, четыре года выступавший за украинскую команду, должен был знать, что лозунг «Слава Украине!» имеет исторический контекст. Ещё с 1941 года этот выкрик, а также ответ на него «Героям слава!» был формой приветствия Организации украинских националистов (ОУН) и её военизированного звена — Украинской повстанческой армии (УПА)*, бойцы которой сотрудничали с вермахтом. Во время событий на площади Независимости в Киеве в конце 2013-го — начале 2014 года этот лозунг стал приветствием участников протестов, а со временем он стал также официальной формой приветствия украинских вооружённых сил.

Решение Федерации футбола Украины вызвало волну возмущения в России. Член правления Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что ожидает запрета на ношение сомнительного лозунга со стороны ФИФА. Как подчеркнул спортивный чиновник, политическим лозунгам не место на спортивной экипировке. Пресс-служба Европейского футбольного союза (УЕФА) не видит в спорном лозунге никаких нарушений правил. Менее чёткую позицию заняла, однако, ФИФА. Как сообщил некий источник в её руководстве, не нужно «спекулировать на тему будущего сценария».

Однако, отмечает издание, и на Украине нашлись критики решения Федерации футбола. Как сказал почётный президент федерации и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, Федерация футбола и национальная сборная должны руководствоваться спортивными принципами, а не интересами политиков. Кроме того, по его словам, необходимо учитывать, что определённые высказывания по-разному воспринимаются разными представителями украинского общества.

По мнению украинского правозащитника Владимира Чемериса, сомнительный лозунг имеет не спортивный, а в гораздо большей степени политический подтекст в преддверии предстоящих в марте 2019 года выборов президента. Он предположил, что президент Пётр Порошенко и глава Федерации футбола Андрей Павленко, входящий в состав пропрезидентской партии, хотят понравиться избирателям правого толка.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

