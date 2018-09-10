Euronews: Павленский рассказал, что издевательства французских надзирателей «Бутырке» и не снились

Известный своими скандальными перформансами Пётр Павленский, который с октября прошлого года находится под арестом за поджог здания Банка Франции, сообщил о постоянных издевательствах во французской тюрьме. По его словам, тюремное заключение в московской «Бутырке», где его также помещали в карцер, даже отдалённо не напоминает жестокость надзирателей во Франции, передаёт Euronews.
Художник Пётр Павленский рассказал об издевательствах во французской тюрьме. В октябре прошлого года его арестовали за поджог здания Банка Франции в Париже. Свои действия Павленский объяснил желанием «устроить мировую революцию».
Акциониста содержат в тюрьме Флёри-Мерожис под Парижем. В июне этого года Павленского признали психически ненормальным, и его заключение стало фактически бессрочным. В карцере он находился в течение августа.
Об издевательствах на своей странице в Facebook рассказала супруга художника Оксана Шалыгина. По словам Павленского, заключение в московской «Бутырке», где его также помещали в карцер, даже отдалённо не напоминает те жестокости, которые ему пришлось пережить во Франции.
Флёри-Мерожис, расположенная в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем — одна из крупнейших тюрем Европы. Она известна чрезвычайно жестоким обращением надзирателей с заключёнными. Этот год там был отмечен многочисленными случаями самоубийств, последнее из которых, по данным французских СМИ, там произошло 7 августа.
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