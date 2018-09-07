Late Show: Трамп сам виноват, что в Белом доме «змеиное гнездо»

Вашингтон и лично Дональда Трампа немало взбудоражила статья анонимного сотрудника его администрации о том, что среди подчинённых президента существует целое подпольное сопротивление, ведущее деятельность против него. Однако в этом нет ничего удивительного, убеждён сатирик Стивен Колбер. Как отметил Колбер в эфире своей передачи The Late Show, Трамп сам назначал этих людей — а значит, в том, что президента, по его собственным словам, окружают одни предатели, виноват только он один.

Добро пожаловать на The Late Show! Меня зовут Стивен Колбер, и я — ведущий.

Вашингтон всё ещё шатает от опубликованной вчера в The New York Times статьи за авторством анонимного высокопоставленного чиновника президентской администрации, который тайно действует против президента, — статьи, которую закон разрешает называть только одним эпитетом.

ВЕДУЩИЙ MSNBC: … взрывная анонимная статья в The New York Times…

ВЕДУЩАЯ FOX BUSINESS: А ещё была эта взрывная статья в The New York Times…

ВЕДУЩИЙ CNN: … только что опубликованная взрывная статья…

ВЕДУЩАЯ FOX NEWS: …взрывная…

ЖУРНАЛИСТЫ РАЗНЫХ КАНАЛОВ: …взрывная… …взрывная… …взрывная…

Спасибо, Джейк Тэппер (ведущий CNN. — ИноТВ). Но, хоть все и говорят «взрывная», я бы лично эту статью охарактеризовал как «непонятную». Ведь если человек внедрился в Белый дом и изображает верность президенту, а сам тайно ему противостоит, чтобы защитить от него всех нас, зачем ему об этом рассказывать? Президент же теперь будет пытаться ему помешать! «Не волнуйся, дорогая, я подкрался к убийце со спины, пока он готовился хватать нож… Но вот он уже повернулся ко мне, потому что услышал всё, что я сейчас сказал, — и теперь пырнул меня, ну вот что ты будешь делать».

По словам анонимного автора, многие высокопоставленные чиновники администрации Трампа усердно работают внутри системы, пытаясь «свести на нет худшие из его склонностей». А это, между прочим, непросто — ведь у этого дяди все намерения одинаково плохие. Его диета состоит сплошь из «свободных дней».

Ну а на автора теперь объявили охоту. Статья «вызвала в президентской администрации землетрясение, спровоцировав лихорадочную угадайку». Просим не путать с другими играми Трампа — «музыкальные стулья со сговором», «фарс, а не брак» и «свали преступление на Трампа-младшего». (Изображает Трампа.) «Стой, Донни, не шевелись, стой спокойно».

Между тем кое-кто утверждает, что догадался, кто написал статью, — по одному странному слову вот в этом отрывке, где наследие Джона Маккейна описывается как «путеводная звезда (англ. lodestar. — ИноТВ), которая позволит вернуть в публичную жизнь и общественные обсуждения честность». Кстати, по-моему, так называется машина моей сестры — у неё Suzuki Lodestar 1999 года. Но вообще это слово, lodestar, действительно может оказаться зацепкой — ведь так сложилось, что это одно из любимых слов вице-президента Майка Пенса.

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Стремление сохранить мир на планете должно вновь стать нашей путеводной звездой... А нашей путеводной звездой будут бдительность и решимость… Это по-прежнему будет для нас путеводной звездой… путеводной звездой Джека было… И это действительно была путеводная звезда.

Ого. Ведь выбирать странные слова — это так не похоже на Майка Пенса. Можете спросить об этом его жену, она же «мать»*, она вам подтвердит. Но фокус тут в чём: некоторые, может быть, и думают, что это был Пенс, но сам Пенс отнекивается — сразу после того, как начали высказываться соответствующие предположения, он опроверг информацию о том, что написал нашумевшую статью. Он также отрицал, что у него в шкафу лежит куча агитационных наклеек на бампер с надписью «Майк Пенс — 2020. Это я написал ту статью!»

Но, кем бы ни был таинственный автор, президент вне себя от злости — и пар выпускать он отправился в Twitter. Прошлым вечером он опубликовал там вот такой простой вопрос: «Измена?» Ага. Видимо, он это написал в ленту Twitter случайно, а на самом деле хотел Путину отправить смс. (Замечает, что зрители не слишком громко смеются.) Серьёзно, вы здесь все фанаты Путина, что ли? Вы не на ту передачу пришли.

Президент просто помешался на том, чтобы разыскать «сливщика», а знаем мы об этом потому, что появился ещё один «сливщик», рассказавший, что Трамп заявил: «От этого человека надо избавиться. Пригрели змей, они повсюду, но мы от них избавимся». И аппаратчики подошли к такой задаче со всей ответственностью — мне сейчас передают, что у нас только что появились кадры из президентского офиса в Белом доме.

СЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКСОН, актёр (в сцене из фильма «Змеиный полёт»): Да меня уже достали эти е****е змеи в этом, ****, (вмонтированная вставка другим голосом) Белом доме.

Мы, конечно, шутим — в Белом доме сейчас нет ни одного чернокожего сотрудника, почему — не знаю.

А между тем, господин президент, если вас окружают одни гадюки, то виноваты в этом только вы — вы же их сами на работу взяли. И сдаётся мне, что я уже заранее знаю, что эти люди скажут, если вы их всё-таки раскроете.

ДОНАЛЬД ТРАМП, цитирует песню The Snake американского исполнителя Эла Уилсона: «Но знала ты, что я змея, когда дала мне кров!»

Ну, как ощущения? Получи, фашист, гранату!

Значит, дошло до того, что Трамп ощущает, будто его окружают одни предатели. Неудивительно, что один из его друзей заявил, что тот «после публикации той статьи в среду переживал, что может доверять только собственным детям». Серьёзно? А он детей-то своих видел вообще? «Мы так тебя любим, отец. Так бы и съели… поджарили бы да съели». А мясо у Трампа ох какое мраморное.

Трампа в той статье изображают аморальным идиотом. Но сегодня с утра Трамп нанёс ответный удар, выбрав себе первоклассного заступника. «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о своей «непоколебимой вере в президента Трампа». «Благодарю председателя Кима! Вместе мы всего добьёмся!» — написал он в Twitter. Ну так же нельзя — привлекать диктатора-убийцу, чтобы он за тебя поручился! А то получится, как с той провальной рекламной кампанией из 70-х: «Арахисовое масло Jif — выбор привередливых мам… и Пола Пота».

Дата выхода в эфир 06 сентября 2018 года.





* Американские СМИ сообщали, что Пенс называет свою жену mother (прим. ИноТВ).