Fox News: «сопротивление» в Белом доме попирает демократию, мешая Трампу сблизиться с Россией

Трамп не хотел новых санкций против России, но, «к счастью», собственная команда его не послушалась, пишет анонимный «сотрудник Белого дома» на страницах The New York Times. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, сближение с Россией было одним из предвыборных обещаний Трампа, поэтому попытки истеблишмента саботировать президентский курс неприемлемы для демократии.

Сегодня днём The New York Times опубликовала примечательную публицистическую статью. Статья анонимная, её автор утверждает, что занимает должность в администрации Трампа, и называет себя членом подпольного «сопротивления» в западном крыле (Белого дома. — ИноТВ). Мы догадываемся, кто это написал. Сегодня вечером мы обратились в Белый дом за комментарием. Но, конечно, пока мы не получим подтверждения, мы не будем никого обвинять публично. Будем держать вас в курсе.



В статье есть пара тезисов. Первый заключается в том, что президент — непредсказуемый и непостоянный босс, недостаточно внимательный к политическим деталям и склонный говорить возмутительные вещи. Это правда. Простите, но это правда. Если вы вообще видели его выступления, вы уже это знаете.



Одна из самых поразительных особенностей Трампа — то, что при личном общении он почти в точности такой же, каким мы его видим по телевизору. Спросите любого, кто его знает. Нет никакой тайной личности, спрятанной за публичным имиджем. В отличие, например, от Барака Обамы и многих других президентов и политиков: при личном общении они совершенно другие. А Трамп — именно тот, кем вы его считаете. Вам это либо нравится, либо не нравится. Вы либо голосовали за него, либо не голосовали. Но он не пытается вас одурачить. Ему это не под силу. Он управляет именно так, как вы себе это представляли. Непонятно, почему у всех такой удивлённый вид.



А вот другой тезис статьи: политические взгляды Трампа отличаются от постоянной линии Вашингтона, а значит, его пребывание на посту президента нелегитимно. В одном пассаже автор объясняет, что Трамп не считает Россию главной угрозой США и выступал против введения ещё более сокрушительных антироссийских санкций. «Но, к счастью, — говорится в статье, я цитирую дословно, — его команда по национальной безопасности лучше знала, что к чему. Такие меры были необходимы».



Давайте разберёмся. Как кандидат Трамп выступал за сближение с Россией. Избиратели с этим согласились и избрали его президентом Соединённых Штатов. Однако крошечный и некомпетентный внешнеполитический истеблишмент, те самые люди, которые устроили вам Ирак и Ливию, не согласны. Поэтому они попирают его взгляды, которые также являются взглядами избирателей, американского народа. Но это каким-то образом победа демократии, и мы все должны это праздновать.



В Вашингтоне сегодня действительно празднуют. И не только демократы, но и все сторонники (спикера палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Пола Райана в Республиканской партии, которые и сегодня представляют собой главную силу.



Возможно, наиболее показательна та часть статьи, где автор делает сногсшибательное заявление: «В целом импульсы президента Трампа направлены против торговли». Правда? Может быть, автор вывел это из сотен речей Трампа за последние 25 лет, с критикой в адрес нашей торговой политики? Избиратели всё это знали, когда голосовали за него. Это одна из причин, по которой они избрали его президентом.



Попытки Трампа исполнить предвыборные обещания — это не фарс, а признак того, что система работает, как задумано. Политики вообще-то должны реагировать на то, что заботит избирателей. Это основное и, может быть, единственное мерило успешности президентской администрации: сделали ли вы то, зачем вас отправили туда избиратели? Но в Вашингтоне это считается чем-то шокирующим.



В этом-то и заключается настоящая проблема этой статьи. Не в том, что какой-то неназванный сотрудник Белого дома нелоялен президенту. В западном крыле работала и Омароса, и Энтони Скарамуччи… Мы это уже видели. Проблема в том, что столь многие представители нашего политического класса нелояльны избирателям. Те самые люди, которым поручено осуществлять нашу демократию, не верят в демократию! И даже не скрывают этого. Это проблема, большая проблема. На самом деле долго так продолжаться не может.



Дата выхода в эфир 05 сентября 2018 года.