Fox News: похороны Маккейна стали парадом самодовольства вашингтонской элиты

Американские политики и журналисты использовали похороны Маккейна как очередную возможность покрасоваться, отмечает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, хвалебные речи о покойном быстро стали политическими, а сам сенатор Маккейн, всегда выступавший за войну, вдруг сделался «борцом за мир».

То, как в Вашингтоне провожали сенатора Джона Маккейна, характеризует столицу страны в большей степени, чем сенатора Маккейна. И, главным образом, не с лучшей стороны. Итоги панихиды по покойному сенатору мы подведём после перерыва.



Пара замечаний по поводу похорон Джона Маккейна, состоявшихся на прошлой неделе. Почти все выступившие называли Маккейна героем, и в этом они были абсолютно правы. Я однажды провёл с ним более полугода, начиная с лета 1999 года, и могу подтвердить, что люди, говорящие о стойкости его характера, ничуть не преувеличивают. Мы летели чартерным рейсом, я сидел позади, в двух рядах от него, когда началась гроза и в самолёт ударила молния. Минуту казалось, что мы падаем, люди на борту панически кричали. Маккейн — я сам это видел! — зевнул и снова заснул.



Через несколько месяцев я вместе с ним посетил тюрьму Хоало в Ханое, где его несколько лет держали в одиночном заключении и пытали верёвками. «Это была самая счастливая пора моей жизни», — сказал он почти шёпотом. И было очевидно, что он говорит серьёзно. Таких, как Джон Маккейн, в этой стране теперь немного. И это досадно. В нём было много черт, достойных восхищения.



Напрашивается вопрос: что подумал бы он сам о своих похоронах и о том, как их освещало телевидение? Парад скользких политиков и людей, чьё ремесло — бездумно говорить шаблонные фразы. Его смерть для них — повод чествовать себя самих. Если вы когда-либо теряли дорогого вам человека, спросите себя, что могло бы заставить вас пуститься в политическую риторику прямо во время хвалебной надгробной речи? Вам бы это вообще пришло в голову?



Конечно, все скорбят по-разному. Но на похоронах Маккейна, казалось, все скорбели одинаково и требовали, чтобы мы все в точности следовали их примеру. Всего несколько избирательных циклов тому назад многие из этих же самых людей клеймили Джона Маккейна как расиста и угрозу стране. Некоторые предпринимали нападки на его жену и детей. Теперь же они используют память Джона Маккейна для нападок на всех нас. На тех, кто не поддерживает их программу — программу, благодаря которой они стали богаче и самодовольнее, чем любой правящий класс в истории, несмотря на увядание и вымирание нашего среднего класса.



Формально эта группа людей, оплакивающих Маккейна, состоит из членов обеих партий. Об этом много говорили. Но по значимым вопросам они друг с другом совершенно согласны. Для них статус-кво работает, а любой, кто бросает ему вызов, должен быть раздавлен.



СМИ, конечно же, всему этому аплодировали. Они в одной команде с теми, кто стоял на сцене. Для них на кону одни и те же прерогативы. Они были главными заводилами. Они медленно, торжественно кивали в знак согласия, когда один из членов конгресса назвал Джона Маккейна не кем-нибудь, а «борцом за мир»! Тех журналистов, что поумнее, этот абсурд наверняка заставил втихаря усмехнуться. «Борец за мир»? Это просто нелепо! И я не нападаю на Джона Маккейна: он был борцом за войну. Он сам много раз говорил об этом и не стыдился. Совсем.



Жизнь Джона Маккейна была выкована войной. Он был, пожалуй, самым воинственным сенатором за всю историю Вашингтона. И он этим гордился! Но когда из него делают Ганди, знаете, они не просто лгут, они говорят вам вещи, прямо противоположные истине. Впрочем, это их фирменный приём: вывернуть реальность наизнанку и требовать, чтобы вы поверили.



«Иммигранты с низкими зарплатами делают нас богатыми! Долги — залог нашей безопасности! Мужчины и женщины одинаковы! Аборты — это свобода! Разнообразие — это сила! Война — это мир!» — всё это они говорят с большим пылом. Не потому, что верят в это, а именно потому, что знают: всё это неправда. Их ложь настолько очевидна, что насаждать её можно только силой. Но недолго! Ложь не вечна, в конце концов люди узнают правду.



Характерная тоска на этих похоронах наводила на мысль о том, что многие из этих людей оплакивали не только уход Джона Маккейна, но и грядущий конец собственного правления и фантазий, на которых оно держалось. Хотя, может быть, они не так хорошо разбираются в себе.



Дата выхода в эфир 04 сентября 2018 года.