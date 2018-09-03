112 Украина: Порошенко предлагает назвать улицу в Киеве в честь Джона Маккейна

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Пётр Порошенко предлагает переименовать улицу Ивана Кудри в Киеве в улицу Джона Маккейна. Как сообщает «112 Украина», инициативу президента поддержали депутаты Рады, которые обратились к Киевскому горсовету с просьбой о переименовании.

Президент Украины Пётр Порошенко предлагает переименовать улицу Ивана Кудри в Киеве в улицу Джона Маккейна. Как передаёт «112 Украина», об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко во время согласительного совета парламента.

«Президент вернулся из США, где провёл в последний путь великого друга Украины, сенатора Джона Маккейна. Поэтому президент Украины обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение к Городскому совету Киева о переименовании улицы Ивана Кудри, террориста, чекиста, оперативника, который действовал против УНР, в честь сенатора Джона Маккейна», — рассказала Ирина Луценко.

Фракция партии «Блок Петра Порошенко» выступила в поддержку президентской инициативы. Об этом журналистам сообщил глава парламентской фракции Артур Герасимов в кулуарах Рады. От имени фракции он призвал Киевсовет принять соответствующее решение.

«Наша фракция полностью поддерживает инициативу президента Украины Петра Порошенко о переименовании улицы Ивана Кудри в Киеве и её названии именем Джона Маккейна, потому что более преданного, более верного друга Украины было трудно поискать. Многие украинские политики не ездят на линию фронта, не общаются с нашими солдатами, а Джон Маккейн даже под Новый год, даже несмотря на очень сложную обстановку с обстрелами был в Широкино вместе с украинскими морскими пехотинцами, вместе с ними встречал Новый год», — отметил Герасимов.

Как напоминает украинский телеканал, Иван Кудря в начале войны руководил одной из диверсионно-разведывательных групп Народного комиссариата внутренних дел в Киеве. Воинское звание — лейтенант госбезопасности, оперативные псевдонимы — Максим и Украинец. Его личность рассекретили в советской прессе в середине 1960-х годов. Тогда же ему присвоили посмертно звание Героя Советского Союза. В советское время его именем на Украине назвали улицы и учреждения.