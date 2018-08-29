Politico: «последнее сообщение» Трампу и Путину — гроб Маккейна понесёт российский оппозиционер

Сенатор США Джон Маккейн, отказавшийся от лечения агрессивной формы опухоли мозга, заранее тщательно спланировал свои похороны. По мнению Politico, Маккейн специально попросил своего единомышленника, российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, нести его гроб, чтобы в последний раз сделать выпад в сторону Дональда Трампа и Владимира Путина.

Даже после смерти сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн может насолить двум своим «главнейшим врагам» — Дональду Трампу и Владимиру Путину, пишет Politico.



Маккейн, живший со смертельным диагнозом, сам планировал свои похороны и завещал, чтобы во время поминальной службы его гроб к Вашингтонскому кафедральному собору нёс «российский диссидент» Владимир Кара-Мурза — младший.



Как отмечает издание, когда, как в случае Маккейна, поминальная служба транслируется по национальному телевидению, именно церемонию похорон зачастую смотрят больше всего людей. И по всей видимости, сенатор это прекрасно понимал, когда называл имена тех, кому предстоит нести его гроб. Так, среди прочих Маккейн выбрал бывшего вице-президента демократа Джо Байдена, экс-министра обороны США Уильяма Коэна и своего друга актёра Уоррена Битти.



Кара-Мурза, у которого дважды диагностировали почечную недостаточность из-за, как предполагается, отравления, возможно, станет «последним сообщением» Маккейна Путину и Трампу, считает Politico. На протяжении семи лет Кара-Мурза и Маккейн поддерживали друг друга в критике в адрес Кремля. Сенатор называл россиянина «героем, чья храбрость, самоотверженность и идеализм внушают трепет». Оба обвиняли нового американского лидера в том, что тот слишком дружески настроен по отношению к Путину.



В апреле общий друг передал Кара-Мурзе послание от больного раком мозга Маккейна с просьбой понести гроб сенатора на похоронах. «В тот момент я не мог найти слов, почувствовал себя опустошённым и был готов заплакать. Конечно, я согласился и сказал, что это будет самая большая, но душераздирающая честь, которую только можно представить», — прокомментировал россиянин. Кара-Мурза добавил, что Маккейн заранее тщательно планировал свои похороны.



Сам российский оппозиционер уверен, что сенатор не стремился в последний раз задеть Трампа или Путина. «Мне кажется, это никак не связано с политикой, это всё очень личное. Он не был политиком. Всю свою жизнь он посвятил государству», — объяснил Кара-Мурза.