AC: Маккейна запомнят как сторонника ненужных войн во имя «лидерства» США

Сенатор Джон Маккейн был неудержимым проповедником вмешательства в мировые конфликты, и американские власти всегда оказывались в сложном положении, если прислушивались к его советам, пишет The American Conservative. По мнению автора, к «достижениям» сенатора в области внешней политики можно отнести лишь его способность выносить неверные суждения по важнейшим вопросам. А если бы Маккейну удалось добиться своего, США оказались бы втянуты в гораздо большее число ненужных войн, чем сейчас, подчёркивается в статье.

«Гордый военный лётчик» Джон Маккейн, который «поднялся из глубин отчаяния, будучи узником войны во Вьетнаме, до вершин власти», став сенатором от штата Аризона и дважды вступив в борьбу за пост президента США, скончался на 82-м году жизни от агрессивной формы рака мозга, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

По мнению автора, карьера Маккейна «может служить предостережением для будущих конгрессменов», поскольку он обладал «удивительной способностью выносить неверные суждения практически по всем ключевым вопросам внешней политики» последних лет, а официальный Вашингтон «всегда оказывался в затруднительном положении», как только американские власти прислушивались к рекомендациям Маккейна.

Маккейн проработал в конгрессе более трёх десятилетий, и за это время он превратился из ветерана Вьетнамской войны, предостерегавшего от неразумного вмешательства в ливанский конфликт, в «самого активного и убеждённого сторонника всех печально известных военных интервенций на планете», подчёркивается в статье: «Чем дольше он оставался в Вашингтоне, тем злее становился». Формально этот сенатор-республиканец от штата Аризона специализировался на вопросах национальной безопасности и внешней политики. Однако он обладал удивительной способностью «выносить неверные суждения практически по всем ключевым вопросам внешней политики последних трёх десятилетий», отмечает The American Conservative.

По мнению автора, Маккейн уже запомнился всем как «убеждённый сторонник ненужных войн» на территории других государств во имя «лидерства» Америки, причём США всегда оказывались в затруднительном положении, как только американский президент прислушивался к его рекомендациям. «Маккейн был ярым сторонником вторжения в Ирак и начала военной кампании в Ливии — в обоих случаях он ошибся. Он также поддержал войну в Косове и был убеждённым сторонником идеи поддержки Саудовской Аравии в её войне с Йеменом. Когда Грузия пошла на эскалацию конфликта с Россией, он в сумасшедшем бреду заявлял: «Мы все — Грузия» — и создавалось впечатление, что он готов развязать третью мировую войну из-за конфликта, который не имеет к США никакого отношения», — констатирует The American Conservative.

Он постоянно призывал США к более активному вмешательству в сирийский конфликт. Всем также известно, что Маккейн придерживался очень жёсткой позиции в отношении Ирана, призывая «бомбить, бомбить и бомбить», а в последние годы зашёл настолько далеко, что начал поддерживать радикальную Организацию моджахедов иранского народа, которая ведёт вооружённую борьбу против Тегерана, отмечается в статье. «Это история ужасающей серии ошибочных суждений, которые нанесли ещё более ужасающий вред народам тех стран, где США проводили поддерживаемую им политику. Если бы Маккейну удалось добиться своего, США были бы втянуты в большее число более продолжительных войн, чем сейчас, и даже его поклонники не могут этого отрицать», — подчёркивает The American Conservative.

В течение последних 20 лет своей политической карьеры Маккейн был неудержимым проповедником активного вмешательства США в конфликты по всему миру. Поэтому тот факт, что в 2008 году его попытки стать президентом США провалились, можно расценивать как «величайшую удачу» как для Америки, так и для всего мирового сообщества, полагает автор: «Если вы считаете, что внешняя политика США слишком милитаризована и деструктивна, знайте, что важную роль в том, чтобы она таковой стала, сыграл именно Маккейн».

Однако за свою карьеру в сенате Маккейн всё же сделал одно важное дело, выступая против пыток, признаёт The American Conservative. Поскольку он сам пострадал от них, когда находился в плену во Вьетнаме, то по понятным причинам не был готов мириться с эвфемизмами и «рационалистическими объяснениями» своих коллег, выступавших в поддержку пыток. Это было одним из самых значимых разногласий между Маккейном и остальными представителями Республиканской партии — и в конечном счёте это стало «единственным вопросом, в котором его готовность время от времени ссориться со своей партией принесла наибольшую пользу», говорится в статье.

Стоит отметить, что Маккейн всё же обладал способностью при необходимости «ставить принципы выше интересов своей партии», признаёт автор. «К сожалению, он делал это не слишком часто. А когда речь заходила о внешней политике, то принципы, которым он следовал, зачастую оказывались скверными», — заключает The American Conservative.