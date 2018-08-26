«Битва, в которой он не победил» — USA Today почтила память Джона Маккейна

Джон Маккейн — одна из немногих фигур в американской истории, сумевших стать «иконой», не будучи президентом, считает глава вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзан Пейдж. Благодаря таким качествам, как непоколебимость, упрямство и верность собственным принципам, сенатору удавалось находить выход из, казалось, безвыходных ситуаций. Рак мозга оказался одной из немногих битв, в которой он не победил, констатирует автор.

«Джон Маккейн столь безупречно владел искусством чудесного избавления, что казалось почти возможным, что он бросит вызов судьбе и на этот раз», — пишет глава вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзан Пейдж.

В качестве иллюстрации непоколебимости сенатора и его готовности бороться до конца Пейдж рассказывает о кампании, предшествовавшей президентским выборам США 2008 года. Маккейн тогда боролся за право стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, однако почти все его средства были израсходованы, а его позиция по вопросу войны в Ираке была крайне непопулярной, и в его успех не верил почти никто. Тем не менее, на вопрос журналистки: «При каком сценарии вы могли бы отказаться от участия в предвыборной кампании?» сенатор ответил: «Только если смертельная болезнь сразит меня за день до Нью-Гемпширских праймериз». Как напоминает автор, те праймериз Маккейн выиграл, а позднее заполучил и статус кандидата в президенты от Республиканской партии. Даже проиграв президентские выборы Бараку Обаме, он не отступил, поскольку не отступал никогда, замечает обозреватель USA Today.

«В конце концов, борьба с раком оказалась битвой, в которой он не победил. Но и тогда стыдным ему казалось не проиграть, а не попытаться», — пишет Пейдж.

Как отмечает автор, «масштабными личностями» в США чаще всего считают президентов. Помимо них в американской истории было несколько фигур, ставших «иконами», благодаря своему характеру, видению или достижениям, а не занимаемой должности. Таковыми журналистка считает Теда Кеннеди, Джона Льюиса, Роберта Доула, Элеанор Рузвельт — и Джона Маккейна.

Место в этом ряду Маккейн заслужил отчасти благодаря своему опыту выживания во вьетнамском плену в течение пяти лет, отчасти — благодаря тому, что всегда плыл против течения. «Он упрямо держался за свои взгляды, в особенности, в отношении национальной безопасности, даже когда они становились неудобными», замечает журналистка.

Тем не менее, по словам Пейдж, Маккейн был далёк от совершенства. Его колкость и вспышки ярости подчас заставляли даже его почитателей сомневаться в том, что он обладает подходящим для президента темпераментом. Не избежал он из политических скандалов.

При всём этом Маккейна было почти невозможно не любить за его ум, весёлость, мастерство рассказчика и малое количество затаённых обид, считает Пейдж. Как подчёркивает обозреватель USA Today, сенатор редко избегал контактов с журналистами, даже несмотря на то, что считал медийное освещение выборов 2008 года более благосклонным к Обаме.

Как вспоминает автор, несмотря на расхождения во взглядах с Трампом, в ходе предвыборной кампании 2016 года Маккейн твёрдо заявлял о своём намерении голосовать за «республиканского кандидата». Более того, в зарубежных поездках после инаугурации нового главы Белого дома сенатор от штата Аризона воздерживался от критики президента и старался разубедить скептически настроенных иностранных лидеров — хотя и затруднялся найти объяснение симпатии Трампа к Владимиру Путину.

Как вспоминает Пейдж, спустя год после избрания Трампа, во время неформального ужина с журналистами Маккейн казался «изнурённым» и дважды рассказал одну и ту же историю. Месяц спустя у него был диагностирован рак мозга. Однако даже несмотря на это, он сумел очаровать сотрудницу журнала National Geographic Сьюзан Голдберг. «Разве он не потрясающий?» — заметила Голдберг. «Да, таким он и был», — соглашается автор статьи.