Обозреватель NYT: прощание с Маккейном — «реквием по американской эпохе»

Cенатор Джон Маккейн верил в уникальную способность США делать мир более открытым и демократическим и служил делу свободы, пишет обозреватель The New York Times Роджер Коэн. По его мнению, сегодня в США эти идеи кажутся «нелепыми», старые ценности отвергаются, а националистические, шовинистические и ксенофобские настроения всё ещё сильны.

Прощание с сенатором Джоном Маккейном — это также и «реквием по американской эпохе». Маккейн застал расцвет американской послевоенной мощи. Несмотря на неудачи, он верил в уникальную способность США делать мир более открытым и демократическим и служил делу свободы, пишет обозреватель The New York Times Роджер Коэн.

Сегодня эти идеи кажутся «нелепыми», а старые ценности отвергаются. «Возможно, именно поэтому смерть Маккейна навела страну на размышления. Мир изменился. Китай переживает подъём. Американская мощь больше не является решающим фактором. Неопределённость теперь в порядке вещей», — считает Коэн.

Знаменательно, что Трамп не присутствовал на церемонии прощания с Маккейном. По словам обозревателя американского издания, эти двое «до смерти ненавидели друг друга». Трамп добивается того, против чего Маккейн боролся всю жизнь — разрушения НАТО и международного порядка, а также смягчения позиции США в отношении России. Благородство, порядочность и моральный долг — эти понятия, о которых Маккейн не забывал во время всей своей службы, «не имеют никакого значения» для Трампа.

Маккейн имел большой жизненный опыт и прожил полную событиями жизнь. «Он был человеком принципов. Он предпочитал ошибаться, вместо того чтобы подчиняться», — утверждает обозреватель The New York Times. Маккейн был упрям, «иногда до тупости».

По словам Коэна, мир потерял одного из главных защитников основных прав человека — понятие, с которым Трамп незнаком. Пускай Маккейн и был «эксцентричным и импульсивным», зато он «никогда не был мелочным».

«Мне хотелось бы поверить в то, что выражение соболезнования в связи со смертью Маккейна знаменует собой момент, когда закон и двухпартийная стали выше лжи и раскола в американской политике. Но этому не суждено быть — по крайней мере, не в ближайшее время. Националистические, шовинистические и ксенофобские настроения ещё не прошли. Во многих отношениях Маккейн был динозавром», — пишет обозреватель The New York Times Роджер Коэн.