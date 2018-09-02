Левый берег: Яценюк назвал смерть Маккейна большой потерей для Украины

19:45
Американский велогонщик Кинг выиграл девятый этап «Вуэльты»
Американец Бэн Кинг, выступающий за Dimension Data, одержал победу на девятом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
19:40
США готовы оказать помощь Нидерландам в расследовании нападения на американцев
Соединённые Штаты готовы помочь Нидерландам в расследовании нападения на двух американских граждан в Амстердаме. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
19:33
«Спартак» обыграл «Амур» в матче КХЛ
Московский «Спартак» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:25
На Филиппинах при взрыве пострадали 13 человек
В филиппинском городе Исулан в результате взрыва бомбы погиб один человек, ещё 13 пострадали.
19:24
Сироткин заявил, что ему удалось насладиться борьбой в гонке Гран-при Италии
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
19:13
Женская сборная России стала чемпионом Европы по регби-7
Женская сборная России по регби-7 завоевала золото чемпионата Европы.
19:10
Премьер Чехии заявил, что вопрос миграции разделил Европу
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в эфире телеканала TVPrima, что в настоящее время в Европе много различных мнений по вопросу миграции.
18:58
Феттель обвинил Хэмилтона в столкновении на первом круге Гран-при Италии
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что британский гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон виновен в столкновении между ними на первом круге гонки 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
18:57
Миссию НАТО в Афганистане возглавил американский генерал Остин Миллер
Миссию НАТО в Афганистане возглавил бывший глава объединённого командования специальных операций США генерал Остин Скотт Миллер, заявили в пресс-службе альянса.
18:55
Эксперт дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»
Бывший полузащитник «Зенита», футбольный эксперт Сергей Веденеев в беседе с Nation News дал прогноз на матч петербургского клуба с московским «Спартаком» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.
18:42
В Минздраве назвали число волонтёров-медиков в России
В России на данный момент работают более 14 тыс. волонтёров-медиков, которые помогают в медицинских учреждениях, детских домах и домах престарелых. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
18:37
СМИ: Футболист «Арсенала» может быть оштрафован за празднование гола в матче АПЛ
Защитнику лондонского «Арсенала» Шкодрану Мустафи грозит штраф за празднование гола в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги с «Кардифф Сити», которое может быть расценено как политический жест.
18:26
Сёмин надеется, что Смолов успеет восстановиться к матчу РПЛ с «Динамо»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил надежду, что получивший травму нападающий Фёдор Смолов успеет восстановиться к матчу седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
18:25
«Динамо» обыграло «Оренбург» в шестом туре РПЛ
Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:15
Пранкеры опубликовали запись разговора с Полтораком от имени Порошенко
На YouTube опубликована запись разговора российских пранкеров с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком от имени украинского лидера Петра Порошенко.
18:03
«Спартак» огласил стартовый состав на матч РПЛ с «Зенитом»
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала стартовый состав команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
18:02
Арестованный в Дании теплоход «Новая Земля» готовится к переходу в Мурманск
Арестованное в Дании у мыса Скаген судно «Новая Земля», принадлежащее Мурманскому морскому пароходству, готовится к переходу в российский порт для выполнения задания и смены экипажа.
17:55
Дзюба вошёл в стартовый состав «Зенита» на матч РПЛ со «Спартаком»
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала стартовый состав команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».
17:53
В результате крушения молдавского вертолёта в Афганистане погибли 12 человек
Вертолёт молдавской компании разбился в Афганистане, в результате чего погибли 12 человек, выжили двое. Об этом заявил Орган гражданской авиации Молдавии.
17:48
«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл «Аяксу» в четвёртом туре Эредивизи
Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел разгромное поражение от амстердамского «Аякса» в матче четвёртого тура голландской Эредивизи.
17:40
Хэмилтон выиграл Гран-при Италии, Сироткин — 11-й
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
17:32
Скворцова рассказала, студенты каких российских вузов получили самые высокие баллы по ЕГЭ
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что студенты, поступающие в медицинские вузы, набрали самые высокие баллы в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.
17:27
Гол Ляказетта принёс «Арсеналу» победу над «Кардиффом» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» одержал волевую победу над «Кардифф Сити» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:19
Магнитогорский «Металлург» победил «Слован» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одержал крупную победу над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
17:17
Шайба и две голевые передачи Григоренко помогли ЦСКА обыграть «Трактор» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
17:16
В ДНР рассказали о перспективе проведения выборов
Советник главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Казаков рассказал о перспективе проведения выборов в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
17:08
СК проводит проверку после пропажи вертолёта Ми-8 в Иркутской области
В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России организовали доследственную проверку пропажи вертолёта Ми-8 в Иркутской области.
16:56
Гассиев боксировал в финале WBSS с Усиком с серьёзной травмой руки
Российский боксёр Мурат Гассиев вышел на финальный поединок первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика с серьёзной травмой руки.
16:52
Песков рассказал о «жёстких» переговорах Путина с Порошенко в 2015 году
Российский лидер Владимир Путин на переговорах в 2015 году в формате «нормандской четвёрки» с президентом Украины Петром Порошенко говорил жёстко, но доходчиво, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
16:48
В Краснодарском крае на памятнике советским футболистам изобразили игрока «Барселоны»
В краснодарском селе Витязево на памятнике советским футболистам, обыгравшим немецких солдат в 1943 году, изобразили игрока «Барселоны».
16:40
Папа Римский призвал стороны к диалогу, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Идлибе
Папа Римский Франциск заявил, что вопрос освобождения Идлиба от террористов следует решать путём переговоров для того, чтобы исключить риск гуманитарной катастрофы в сирийской провинции. Об этом сообщает Vatican News.
16:35
Кононов заявил, что «Арсеналу» было непросто в матче РПЛ с «Енисеем»
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал ничью с красноярским «Енисеем» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:33
СМИ опубликовали секретную директиву ООН по Сирии
Текст секретной директивы ООН, согласно которой организация будет готова помочь восстановить Сирию исключительно после политического перехода власти в САР, опубликован газетой «Коммерсантъ».
16:30
Тренер «Енисея» заявил, что расстроен ничьей с «Арсеналом» в матче РПЛ
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:22
Захарченко похоронили в Донецке с воинскими почестями
Главу самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко похоронили с воинскими почестями на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы ДНР.
16:14
В Ярославле определились победители и призёры чемпионата России по полумарафону
В рамках V Ярославского полумарафона «Золотое кольцо» прошёл чемпионат России.
16:10
Власти Москвы предложили присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём аккаунте в Twitter предложил присвоить имя народного артиста СССР, депутата Государственной думы Иосифа Кобзона Театральному центру на Дубровке.
16:02
В ДНР рассказали о прибытии в Донбасс высокопоставленных военных из Канады и США
Официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов рассказал, что на территорию Донбасса прибыли высокопоставленные военнослужащие из США и Канады.
15:56
«Енисей» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче шестого тура РПЛ
Красноярский «Енисей» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:53
В «Мерседесе» предложили разрешить командам «Формулы-1» выставлять третий болид — для молодых пилотов
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф высказал мнение о способах решения проблемы с трудоустройством молодых пилотов в «Формуле-1».
15:48
Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве
Церемония похорон народного артиста СССР Иосифа Кобзона завершилась на Востряковском кладбище в Москве, передаёт РИА Новости.
15:42
Фигурист Траньков заявил, что рад уходу Промеса из «Спартака»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в преддверии матча «Зенит» — «Спартак» прокомментировал переход голландского хавбека Квинси Промеса из московского клуба в испанскую «Севилью».
15:42
Министр иностранных дел Сирии рассказал о процессе восстановления страны
Глава сирийского внешнеполитического ведомства Валид Муаллем в интервью RT рассказал о процессе восстановления страны.
15:39
Обляков заявил, что присутствие Гончаренко повлияло на его переход в ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что присутствие главного тренера Виктора Гончаренко повлияло на его переход в армейский клуб.
15:36
В Кремле заявили, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия
Последствия убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко будут неизбежными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
15:34
Сайнс заявил, что всегда был уверен: Квят сможет вернуться в «Формулу-1»
Испанский пилот «Рено» Карлос Сайнс прокомментировал информацию о возможном возвращении россиянина Даниила Квята в «Торо Россо», за которую они вместе выступали в сезонах 2016 и 2017 года.
15:22
Глава МИД Сирии рассказал об отношениях Дамаска и Вашингтона
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT рассказал о напряжённости, существующей в отношениях Дамаска и Вашингтона.
15:19
Умер создатель крупнейшего в России музея The Beatles
Создатель крупнейшего в России музея британской группы The Beatles Николай Васин, известный как Коля Васин, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил его друг Николай Барабанов.
15:17
Футболист Обляков поделился впечатлениями от дебюта в ЦСКА
Новичок московского ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от дебюта в армейском клубе в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
15:15
Победитель «Тур де Франс» 2018 года пропустит чемпионат мира по велоспорту
Британский велогонщик Герайнт Томас, выступающий за команды Sky, сообщил, что пропустит чемпионат мира по велоспорту на шоссе в австрийском Инсбруке.