Левый берег: Яценюк назвал смерть Маккейна большой потерей для Украины

Арсений Яценюк назвал Джона Маккейна великим сыном американского народа и большим другом украинцев. Как пишет «Левый берег», бывший украинский премьер считает смерть Маккейна большой потерей не только для Америки, но и для Украины — и для всего мира в целом.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк принял участие в церемонии памяти сенатора Джона Маккейна в Вашингтонском национальном соборе. Как пишет «Левый берег», украинский политик назвал Маккейна «великим сыном американского народа и большим другом украинского народа».

«Он с нами был на Майдане. В Сенате он был тем человеком, который продвигал законодательство для помощи украинским Вооруженным силам. Он был человеком, который продвигал законодательство о введении санкций против России. Он был настоящим другом нашей страны и действительно тем, кто переживал за Украину. Это большая потеря не только для Америки, не только для Украины, но и для мира в целом», — сказал Яценюк.

«Его наследие — это борьба за свободу и независимость. И за свободу и независимость нашего украинского государства», — добавил украинский политик.