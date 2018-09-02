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Левый берег: Яценюк назвал смерть Маккейна большой потерей для Украины

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Арсений Яценюк назвал Джона Маккейна великим сыном американского народа и большим другом украинцев. Как пишет «Левый берег», бывший украинский премьер считает смерть Маккейна большой потерей не только для Америки, но и для Украины — и для всего мира в целом.
Левый берег: Яценюк назвал смерть Маккейна большой потерей для Украины
Reuters

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк принял участие в церемонии памяти сенатора Джона Маккейна в Вашингтонском национальном соборе. Как пишет «Левый берег», украинский политик назвал Маккейна «великим сыном американского народа и большим другом украинского народа». 

«Он с нами был на Майдане. В Сенате он был тем человеком, который продвигал законодательство для помощи украинским Вооруженным силам. Он был человеком, который продвигал законодательство о введении санкций против России. Он был настоящим другом нашей страны и действительно тем, кто переживал за Украину. Это большая потеря не только для Америки, не только для Украины, но и для мира в целом», —  сказал Яценюк.
 
«Его наследие — это борьба за свободу и независимость. И за свободу и независимость нашего украинского государства», —  добавил украинский политик.

 

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Левый берег Украина Европа
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